Le run DMC

Sans Ivica Zubac qui a rejoint Kawhi Leonard à l’infirmerie, mais aussi sans Serge Ibaka depuis plusieurs semaines, on se demandait si Tyronn Lue allait remettre en selle un DeMarcus Cousins laissé sur le banc depuis trois matchs (4 minutes de jeu entre les Game 2 et 4). La réponse était « oui » !

Sur cette cinquième manche décisive, l’ancien intérieur All-Star a reçu un temps de jeu significatif (11 minutes) qu’il a bien utilisé avec 15 points à 7/12 au tir. « DMC » a permis aux Clippers de ne pas se reposer uniquement sur une configuration « small ball » et d’alterner avec de la création depuis le poste bas.

« Il a fait ce qu’il voulait ce soir » résume Monty Williams, dont l’équipe manque d’un cinq d’expérience en sortie de banc. Comme dans la première manche, c’est Dario Saric qui s’est fait marcher dessus.

Il a attendu son heure

Même s’il n’est plus le joueur flamboyant d’avant ses blessures, et qu’il reste friable en défense, le coéquipier de Paul George a toujours du basket plein les mains. C’est pour cette raison que les Clippers sont allés le chercher début avril afin de compléter leur effectif.

« On savait que Zu (Zubac) était notre titulaire et on ne savait pas comment allait évoluer la situation avec Serge Ibaka. On ne lui a pas assuré du temps de jeu mais on lui a dit de rester prêt au cas où son nom était appelé. Il a travaillé tous les jours sur du cinq-contre-cinq avec les jeunes joueurs. Il s’est maintenu en forme et quand Serge a été absent ou moins bien, il a augmenté son niveau » témoigne Tyronn Lue en interview d’après match.

Sa présence a soulagé par séquence ses extérieurs au niveau de la création. « C’est un grand joueur. Il a traversé tellement de blessures et c’est malheureux, mais les gens oublient que c’était un joueur à contrat max avant toutes ses blessures. Il nous a apporté sa présence à l’intérieur. C’est un bon passeur depuis le poste bas. Il est dur à contenir. Ses 15 points en sortie de banc ont permis à PG, Reggie (Jackson) et Marcus (Morris) de se reposer. »

Une deuxième famille chez les Clippers

Une belle revanche pour le pivot qui est notamment passé à côté du titre des Lakers à cause d’une blessure au genou. « On s’entend bien » apprécie le joueur de 30 ans. « Tout le monde dans le vestiaire, que ce soit le coaching staff, le front office ou les joueurs : on a quelque chose en commun. Nous sommes proches les uns des autres. On est comme une famille. On se comprend et tout le monde se respecte. Ils acceptent les gens tels qu’ils sont, peu importe leur passé. C’est ce que les Clippers ont fait avec moi et je leur en suis reconnaissant. »

Encore au pied du mur malgré cette victoire, DeMarcus Cousins garde confiance en lui malgré toutes les galères.

« Je ne vais pas changer ma mentalité. Quand je rentre sur le terrain, j’ai le sentiment que je suis le meilleur peu importe mon adversaire. Personne ne peut me stopper en 1 contre 1 donc ma mentalité ne change pas, j’attends juste les opportunités. » Et il faudra saisir la prochaine dans la nuit de mercredi à jeudi…