En mode « Playoff P », Paul George maintient les Clippers en vie !

Privé d’Ivica Zubac, victime d’une entorse du genou droit lors du dernier match, et toujours de Kawhi Leonard, Ty Lue démarre avec Marcus Morris et Terance Mann dans le cinq et il opte pour une zone 2-1-2 sur panier marqué. Surpris, les Suns pataugent face à la défense californienne alors qu’un 6 sur 6 de Morris permet aux Clippers de démarrer par un 20-5 !

Phoenix a besoin de six bonnes minutes pour rentrer dans son match. Avec une bien meilleure communication en défense et une attaque qui retrouve du mouvement, derrière les 7 passes décisives de Chris Paul et de Jae Crowder, et de l’adresse, grâce à 9 points de Devin Booker, ils répondent par un 16-5 pour revenir à -5 (25-20). La paire Reggie Jackson – DeMarcus Cousins relancent toutefois les visiteurs. Ils marquent les onze derniers points de leur équipe en premier quart temps, et un lay-up arc en ciel au buzzer de Jackson pousse l’écart à +10 (36-26).

Phoenix sur courant alternatif

Cousins continue sur sa lancée et marque les six premiers points des Clippers en deuxième mi-temps en punissant Dario Saric, à l’image de ce qu’il avait fait lors du Game 1 (44-30). Les Suns décident alors de cibler Cousins. Cam Payne et Chris Paul marquent coup sur coup sur pick & roll, forçant Lue à sortir son pivot, mais le momentum a déjà changé de camp. L’intensité défensive des Suns provoque des tirs forcés de leur adversaire et un tir primé de Cam Johnson ponctue un 12-0 qui fait exploser la Phoenix Suns Arena (44-42).

Paul George, juste jusqu’ici mais discret au scoring, stoppe l’hémorragie en attaquant le cercle et en faisant mouche à mi-distance. Morris lui emboite le pas en reprenant son festival de fadeaway et les Clippers reprennent de nouveau dix longueurs d’avance (59-49). Après une mi-temps beaucoup plus rigoureuse, les hommes de Ty Lue lâche cependant la bride dans les dernières secondes en offrant un tir primé à Devin Booker qui casse le momentum de L.A. au buzzer (59-52).

Le patron, c’est Paul George

Les Suns capitalisent sur ce dernier 3-points de Booker pour jaillir des starting blocks dès le de retour des vestiaires. Ils passent un 10-2 aux Clippers et prennent l’avantage sur un tir à mi-distance de Chris Paul (62-61). Mais comme depuis le début du match, la bande à Ty Lue répond immédiatement pour reprendre les commandes. Sept points de Paul George lancent un 10-0 et revoilà les Clippers à +9 (71-62).

Une faute flagrante au combien généreuse provoquée par un flop de Chris Paul offre une action à cinq points à Phoenix mais PG13 confirme son bon passage. Il marque deux tirs primés de suite, Patrick Beverley l’imite et l’écart passe au dessus des dix points (82-70). Devin Booker répond à son rival pour garder les Suns en embuscade mais Paul George est en feu. Il provoque une faute offensive de Cam Johnson, arrache un rebond sur la tête de DeAndre Ayton, et marque un nouveau tir de loin sur la tête de Booker pour finir le quart-temps avec 20 points et repousser Phoenix à -13 (91-78) !

Ces Clippers ont un cœur gros comme ça

Les Clippers commencent bien le dernier quart-temps alors que George souffle mais Devin Booker prend les choses en main. Il marque trois tirs de suite à mi-distance pour ramener les Suns à -5 (96-91). Si George, de retour sur le terrain, stoppe la série des Suns, ils enchainent deux ballons perdus, symboles d’une série d’erreurs (fautes bêtes, manque de communication en défense…) trop familières aux Clippers dans les fins de match de toute cette série.

Heureusement pour eux, les Suns n’en profitent qu’à moitié et c’est au contraire les coéquipiers de Nicolas Batum qui trouvent les ressources pour relancer. Le Français plante un tir primé sur un passe décisive de George, avant que ce dernier et Reggie Jackson ne marquent onze points de suite pour infliger un 14-2 aux Suns (112-96) !

Avec moins de quatre minutes à jouer, les Clippers tiennent bon, et s’ils s’imposent finalement 116-102. Paul George termine même la soirée en battant son record de points sur un match de playoffs et les Suns devront retourner à Los Angeles pour essayer de composter leur billet pour les NBA Finals lors d’un Game 6 qui s’annonce bouillant !

Derrière « Playoff P », ce sont Reggie Jackson (23 points) et Marcus Morris (22 points) qui ont aussi répondu présents alors que DeMarcus Cousins (15 points) et Nicolas Batum ont eux aussi été déterminants dans la victoire de leur équipe. Malgré les 52 points du duo Devin Booker – Chris Paul, les Suns ont été dominés dans la raquette et ont perdu 14 ballons perdus face à l’activité défensive de leur adversaire.