Bousculés, les Bucks n’ont pas flanché

Les Hawks pouvaient difficilement mieux entamer ce Game 3 à domicile. Après sept minutes dans le premier quart-temps, ils avaient mis dans les cordes les Bucks : 7-0 puis 15-2 et enfin 25-10. Le public était bouillant, Atlanta lancé et Milwaukee sonné.

« Il faut leur donner ce crédit : ils ont très bien commencé », reconnait sans peine Mike Budenholzer, en conférence de presse. « Ils ont joué les transitions et on a été dépassé. Ils ont vraiment bien entamé cette partie. »

Néanmoins, en cinq minutes seulement, les Bucks vont revenir. Si bien qu’à la fin du premier quart-temps, il n’y a plus que cinq points d’écart (32-27). Tout est à refaire pour Atlanta. Comment l’équipe de Budenholzer a-t-elle réagi après cette avalanche de coups et de shoots des premières minutes ?

« Je me souviens que Giannis a dit qu’il fallait y aller stop par stop », raconte le coach des Bucks. « Il a pris le leadership pendant les temps-morts, en disant que ça passerait par la défense. C’est notre identité : on veut bien défendre. »

« Il fallait jouer une possession après l’autre, avec un stop à la fois »

Une version confirmée par le double MVP de la ligue, qui ne veut pas jouer les leaders pour autant et partage ce rôle avec ses coéquipiers.

« Je suis un joueur qui montre l’exemple et ne parle pas beaucoup. Je choisis mes mots au bon moment pour que l’impact soit plus fort et qu’on m’écoute davantage », confesse le Grec. « Durant ce moment, j’ai vu des têtes baissées, le match pouvait nous échapper. J’ai essayé de rappeler aux gars que, malgré les 15 points de retard et les 3-pts qui tombent de partout, il fallait jouer une possession après l’autre, avec un stop à la fois. C’est comme ça qu’on allait revenir. Même avec ça, on n’allait peut-être pas gagner ce match, mais l’état d’esprit avait changé. Cela ne veut pas dire que je suis le leader, ça ne fonctionne pas comme ça. Les autres parlent aussi, comme P.J. Tucker, Khris Middleton ou Jrue Holiday. »

Une fois cet orage de la première période passé, les Bucks auraient également pu lâcher après la pause, en troisième quart-temps. Car avant son coup de chaud dans l’ultime acte de la rencontre (20 points), Khris Middleton avait pris sa troisième puis quatrième faute en peu de temps. Sans cacher sa frustration et alors que la partie était serrée.

« Quand on a un problème de fautes, on peut parfois sortir mentalement du match », explique Budenholzer. « Les deux équipes étaient frustrées et se plaignaient constamment. Khris est comme tout le monde, mais il a su gérer avec ses fautes. En marquant 20 points dans le dernier quart-temps, il a montré son caractère, sa maturité. »

Finalement, le tournant du match ne fut pas pas le souci de fautes de Middleton, bien géré par ce dernier et par les Bucks, mais la blessure malheureuse de Trae Young, intervenue elle aussi dans les derniers instants du troisième quart-temps.

« Les fautes, que ce soit en premier quart-temps, en première mi-temps ou à un autre moment, il faut laisser couler et continuer de jouer », insiste Giannis. « Il faut faire le nécessaire pour gagner le match, et si on se fait siffler une faute stupide ou qu’on perd le ballon, il faut continuer encore et encore. C’est ce que veut l’équipe. Khris a été génial en jouant malgré ses fautes. »