Le MVP de la nuit | Khris Middleton, ou la revanche d’un second tour de Draft

« Ce qu’il a fait ce soir était irréel. C’était incroyable. Il a porté l’équipe sur la fin. Ce que j’ai vu ce soir, c’était de la grandeur. » C’est ainsi que Giannis Antetokounmpo a résumé la performance de son acolyte Khris Middleton, auteur de son meilleur match de la série avec 38 points (record personnel en playoffs), 11 rebonds et 7 passes, avec plus particulièrement 20 points dans le dernier quart-temps !

C’est Khris Middleton qui va faire basculer le match dans le 4e quart-temps. Il reste alors huit minutes à jouer quand Onyeka Okongwu donne sept points d’avance aux Hawks (95-88). Le festival Middleton peut commencer.

Dans toutes les positions, ou presque, l’arrière-ailier All-Star fait mouche, et en moins de quatre minutes, il met KO les Hawks. Sous son impulsion, les Bucks signent un 19-5, et Khris Middleton inscrit… 15 points ! Atlanta ne s’en remettra pas, et Milwaukee va finalement s’imposer 113-102 pour reprendre l’avantage du terrain. À lui tout seul, Khris Middleton inscrit plus de points que tous les Hawks réunis dans le dernier quart-temps.

« Il a vraiment marqué de partout »

« J’étais en difficulté avec mon tir, et j’ai enfin mis dedans » réagit ainsi le meilleur scoreur du match après son coup de chaud. « Ils sont enfin tombés dedans au bon moment, et j’en suis reconnaissant. »

Pour Nate McMillan, c’est compliqué de refroidir un shooteur qui prend feu. D’autant que le coach des Hawks avait déjà grillé des temps-morts et qu’il voulait s’en garder pour la fin du match. « Quand un gars devient chaud comme ça, on aimerait lui envoyer un gars sur lui. On a essayé de le faire une ou deux fois, et avant même que nous ayons pu mettre un gars sur lui, il avait déjà shooté. Il a vraiment marqué de partout – de loin, au poste et après un dribble. Dans ce genre de situation, on aimerait l’empêcher d’avoir la balle. »

Quant à l’intéressé, il reste modeste, et il assure que ce Game 3 n’était qu’un match comme un autre. « Je ne pense pas du tout au fait que ce soit un moment important de la saison. J’essaie juste de rester dans le moment, de rester dans la possession, de ne pas me soucier des playoffs ou de la saison régulière, qu’il s’agisse d’un match à gagner absolument ou juste d’un match de pré-saison. J’essaie de jouer chaque match de la même manière. »

« Le jour où Khris prendra sa retraite sera le jour le plus difficile de ma carrière »

Il n’empêche que Khris Middleton sort de l’ombre dans ces playoffs, et qu’il n’est plus très loin du statut de superstar. « Je ne suis pas très porté sur les étiquettes, les phrases, les termes et tout ça » répond Mike Budenholzer. « C’est juste un sacré joueur. Il y a beaucoup de grands joueurs dans cette ligue, et nous savons ce que Khris peut faire pour nous et comment nous pouvons gagner avec lui. C’est ce qui est le plus important. »

Un très grand joueur sélectionné au second tour de la Draft, transféré par les Pistons au bout d’un an, devenu un des meilleurs extérieurs de la NBA.

C’est finalement ça sa plus grande victoire. « Je suis fier de moi quoi qu’il arrive. Je suis un ancien second tour de Draft, qui s’est frayé un chemin dans la rotation après avoir été échangé… Pour moi, c’est une victoire. »

Finalement, le plus beau compliment est encore signé Giannis Antetokounmpo : « Le jour où Khris prendra sa retraite sera le jour le plus difficile de ma carrière. »