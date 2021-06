Trae Young gêné et frustré après avoir été victime d’une entorse… sur le pied d’un arbitre

Si Khris Middleton a été l’élément décisif de la victoire des Bucks lors du Game 3 face aux Hawks, la troupe de Mike Budenholzer a été « aidée » par l’entorse de Trae Young, touché à la fin du troisième quart-temps.

Le meneur d’Atlanta venait ainsi de perdre la balle et il a cherché à prendre appui pour repartir en défense, sauf que son pied est allé sur celui d’un arbitre, derrière la ligne de touche. La cheville a alors tourné et le leader d’Atlanta expliquait avoir été considérablement ralenti par le problème durant le quatrième quart-temps.

« C’est douloureux actuellement. Ça fait mal et c’est frustrant » détaille-t-il ainsi. « Quand je suis revenu, c’était douloureux. Ça m’a énervé parce que je ne pouvais pas aller aussi vite que je le souhaitais, et quand je le faisais, ça me faisait mal. Donc j’ai reçu quelques traitements et j’espère que ça ira mieux au prochain match. »

« Bien sûr, c’est très frustrant, surtout parce que nous étions en tête et que nous étions en bonne position. On avait le momentum de notre côté. Mais c’est juste un accident bizarre, et c’est comme ça »

Alors qu’il en était à 32 points à 11/19 avant sa blessure, Trae Young n’a compilé que 3 points à 1/4 ensuite.

« C’était vraiment mon premier pas (qui était problématique). C’est un aspect essentiel de mon jeu, ma capacité à dépasser mon défenseur. Quand je suis à gauche et que je dois dépasser quelqu’un, je dois utiliser mon pied droit. »

Désormais, Trae Young va passer une IRM pour déterminer la sévérité de l’entorse, et surtout recevoir des soins pour en limiter les effets au maximum. En espérant pour les Hawks (et pour le suspense de la série) qu’il récupère autant que possible avant le Game 4, prévu dans la nuit de mardi à mercredi.

Mais pour le meneur, cette blessure ne pouvait pas tomber plus mal.

