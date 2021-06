Un Andrew Wiggins nouveau retrouve le Canada

On n’avait pas vu Andrew Wiggins avec la sélection canadienne depuis septembre 2015 et le tournoi des Amériques, au Mexique, qualificatif pour les Jeux olympiques 2016 de Rio. Ces dernières années, il existait une brouille entre le joueur et sa fédération et l’ailier boudait continuellement les grandes compétitions.

L’arrivée de Nick Nurse à la tête de l’équipe et aussi de Rowan Barrett comme GM ont changé la donne et l’ancien numéro un de la Draft est donc de l’aventure cette année, alors que le Canada doit encore se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo et va présenter un groupe très solide.

« Je pense à Mexico parfois, mais c’était il y a longtemps », confesse l’ailier des Warriors pour Sportsnet. « Je suis impatient d’y être. Notre équipe est encore meilleure désormais, avec énormément de talents, de joueurs plus expérimentés mais aussi de jeunes. »

Récolter les fruits de son expérience avec les Warriors

Pour le sélectionneur canadien, également coach des Raptors, la venue d’Andrew Wiggins est un renfort de poids, surtout avec les absences de Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray, blessés. Avec R.J. Barrett, le Warrior peut former un duo très intéressant dans les ailes.

« Avec lui, on a un joueur polyvalent, qui peut évoluer à plusieurs postes, shooter de loin et prendre les choses en mains quand ça devient compliqué » confie Nick Nurse. C’est précieux d’avoir des joueurs qui peuvent vous sortir de situations difficiles. Lui et Barrett se ressemblent, ils peuvent chacun shooter, pénétrer, évoluer au poste. Il y a un effet miroir et on peut reproduire avec l’un ce qu’on fait avec l’autre. Leur alchimie est bonne. »

Entre les deux passages sous le maillot canadien, Andrew Wiggins a pris de l’âge (20 ans en 2015, 26 aujourd’hui) et de la maturité. Il n’est plus un jeune espoir, mais désormais un joueur confirmé.

De plus, le timing est parfait car l’ancien des Wolves sort d’une bonne saison à Golden State où il a bien secondé Stephen Curry, progressé en défense et appris avec Steve Kerr. Il a trouvé un nouvel équilibre et veut traduire son expérience en Californie pendant le tournoi de qualification.

« J’ai énormément appris avec Steve Kerr, Stephen Curry et Draymond Green, en étant entouré de cet état d’esprit de champion », raconte-t-il ainsi. « J’ai beaucoup appris sur le sacrifice, la gagne. J’espère pouvoir prendre tout ce que j’ai accumulé et l’amener ici. »