Andrew Wiggins s’est enfin mis à défendre

Avec la blessure de Klay Thompson avant le début de saison et son absence pour l’intégralité de l’exercice 2020/2021, les Warriors perdaient leur meilleur défenseur extérieur. Golden State allait donc avoir besoin d’un Andrew Wiggins bien plus impliqué dans ce domaine pour compenser l’impact perdu du triple champion.

Après un mois de saison régulière, sans faire de bruit et alors qu’il n’avait pas affiché de grosses références en défense depuis son arrivée dans la ligue, l’ancien joueur de Minnesota a non seulement fait les efforts nécessaires mais il a surtout été très efficace.

« On l’appelle ‘Two-way Wiggs’ désormais », glisse Stephen Curry à NBC Sports. « Je pense qu’il est concentré sur la défense et avec nous, il le montre soir après soir. Maintenant, il est attendu. Il a prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact de ce côté du terrain, sur le porteur de balle ou loin du ballon. »

Les chiffres et les comparaisons le prouvent. Les adversaires de l’ancien numéro un de la Draft shootent à 40 % de moyenne, ce qui est mieux que le pourcentage face à Jaylen Brown (43 %) ou Pascal Siakam (44 %) qui sont pourtant considérés comme de bien meilleurs défenseurs que l’ailier.

Quand un joueur shoote à plus de 5 mètres contre Wiggins, il ne trouve la cible qu’avec seulement 32.6 % de réussite. C’est aussi bien qu’Anthony Davis (32.5 %), et mieux que des références comme Kawhi Leonard (38.6 %) ou Robert Covington (40.7 %).

Le onzième contreur de la ligue, le premier chez les extérieurs

Ultime statistique : Wiggins conteste 13.5 tirs par match et c’est bien plus qu’un chien de garde reconnu comme Patrick Beverley (8.8 de moyenne). Il contre même 1.5 tir par match, ce qui représente la onzième moyenne de la ligue et la meilleure pour un extérieur.

« La défense, c’est le plus important », résume Steve Kerr, qui n’était pas tendre avec ses joueurs jeudi soir. « On connaît la règle dans cette ligue : il faut défendre sur les extérieurs, que ce soit contre DeMar DeRozan, ou LeBron James, Paul George et Kawhi Leonard… Il y a tellement de talents chez des joueurs de 2m03. Andrew est bâti pour s’en occuper. On était concentré sur ce point avant le début de saison et il a très bien répondu. »

Avec 17.7 points de moyenne avec un propre 40 % de réussite à 3-pts, Wiggins est en plus le deuxième meilleur marqueur des Warriors derrière Stephen Curry évidemment. Il réalise donc un début de saison très solide et complet.

« C’est clairement une priorité », déclare-t-il, en revenant sur le sujet de la défense. « On ne sait jamais si les shoots vont tomber dedans soir après soir, donc il faut s’assurer avant tout de jouer dur et de défendre, d’avoir de l’impact dans ce domaine. »