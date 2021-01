Le retour de Klay Thompson dans le groupe fait du bien aux Warriors

Dans les coulisses désertes du Chase Center, la présence de Klay Thompson n’était qu’un secret de polichinelle mais pour le reste de la Dub Nation, c’est à la télé qu’ils ont vu leur chouchou en tenue de ville, portant un masque aux couleurs des Bahamas derrière le banc de Golden State. Pas de béquilles, mais une simple botte de protection.

C’était la première apparition publique de Klay Thompson depuis sa blessure au tendon d’Achille il y a un peu plus d’un mois et son entraineur était ravi de l’avoir de nouveau avec son groupe.

« Il est là depuis deux jours, » confirmait Steve Kerr avant la rencontre. « Il s’est fait tester et il vient à la salle pour ses traitements. Il est content d’être là, son moral est bon. Il devrait commencer à courir dans la piscine la semaine prochaine. Il m’a dit que le plus dur était derrière lui. »

La saison passée, Klay Thompson avait alterné entre San Francisco et Los Angeles pour se remettre de sa blessure au genou, mais cette année, il devrait être plus présent auprès du groupe à la demande de Steve Kerr et Steph Curry.

« Rien que d’entendre sa voix va beaucoup nous aider »

Outre le bénéfice d’être au contact de ses coéquipiers et de leur prodiguer des conseils quant au jeu des Warriors, la présence de Klay Thompson met du baume au cœur à une franchise encore peinée et marquée par sa blessure.

« Tout le monde l’adore ici, » résumait un Andrew Wiggins qui n’a pas encore eu la chance de le côtoyer sur le terrain mais qui, comme Kevon Looney, apprécie son énergie.

« Il amène une énergie différente dans le vestiaire. Il vous donne le sourire, il est tout le temps de bonne humeur, » décrit le pivot remplaçant des Warriors. « Et puis c’est un des leaders du vestiaire depuis de nombreuses années, donc rien que d’entendre sa voix va beaucoup nous aider. J’étais vraiment ravi de le voir ! »

Propos recueillis à San Francisco.