Andrew Wiggins prend ses marques dans le jeu de Golden State

Les plus alarmistes des adversaires commençaient déjà à se frotter les mains devant un nouveau désastre dans la Baie de San Francisco. Mais après leurs deux grosses défaites initiales, les Warriors ont réussi à redresser la barre avec deux victoires consécutives face à des équipes de l’Est, Chicago et Detroit.

Au cœur de ce redressement face à deux équipes certes plus abordables que Brooklyn et Milwaukee, c’est Andrew Wiggins qui commence à retrouver la lumière. L’ailier canadien a ainsi porté son équipe vers le succès dans le Michigan avec un match à 27 points, plus 7 rebonds, 3 passes et 3 contres. Mieux, il a planté 17 points dans le dernier quart pour porter l’estocade. « Il a été phénoménal, il a pris le contrôle du match », a savouré Steve Kerr.

Continuer à shooter

« Je sais qu’il est plus que capable de le faire », ajoute Stephen Curry pour NBC Sports. « Il s’agit simplement de son niveau de confort dans nos systèmes de jeu. Quel système il va avoir et où son tir va pouvoir provenir. Et puis, c’est une question de confiance, d’ignorer tous les chiffres et les pourcentages et tout ça. »

Pas tellement chaud en adresse depuis le début de saison, Andrew Wiggins retrouve graduellement son shoot avec un 9/19 aux tirs encourageant face aux Pistons, mais surtout 7/11 derrière l’arc sur les deux succès de rang des Warriors. Le déclic pour l’éternel espoir des Wolves, et désormais des Warriors ?

« Ça fait partie du jeu. Tout ceux qui font du sport savent qu’il y aura des hauts et des bas. Tu es dans le creux de la vague ? La manière de s’en sortir est de continuer à shooter. Continue à prendre tes tirs et ça va finir par rentrer. Il faut simplement croire en soi et ne jamais perdre confiance. »

Plus encore, Andrew Wiggins et les nouveaux Warriors commencent à comprendre le jeu à la sauce Golden State, à base de replacements et d’écrans sur les joueurs à l’opposé du ballon. C’est comme ça que les Dubs trouvent leur fluidité et des tirs ouverts. Comme ici pour Stephen Curry, avec un écran (tardif) bien pensé d’Andrew Wiggins.

« On a tous bien apprécié cette action », confirme Steve Kerr pour The Athletic. « On a essayé de bosser ça à l’entraînement, probablement à l’excès. C’est ce que je vous ai dit l’autre jour que j’avais probablement été trop complexe dans mon approche plutôt que de me concentrer sur les fondamentaux et de rester sur les choses plus simples à mesure qu’on apprend à se connaître. Si on arrive à faire ce genre de choses correctement, du drive & kick, trouver le shooteur ouvert, on va commencer à trouver l’action secondaire pour libérer Steph. »

Action et réaction, la philosophie fluide des Warriors

Garant de cet état d’esprit et de cette philosophie inculqués depuis des années par Steve Kerr et son staff, Stephen Curry a pour le coup célébré cette action – toute en réaction – d’Andrew Wiggins, y voyant un signe de progrès.

« Il faut célébrer une action comme ça. C’est une de nos actions fétiches », sourit Stephen Curry. « Mais c’est un processus. On essaye tous encore de bien comprendre notre spacing, notre rythme, où les tirs vont pouvoir être pris. Surtout quand je lâche la balle et que les gars arrivent à devenir des menaces en sortie de dribble tout en sachant qu’il y a une action possible sur le côté faible. »

Débarqué chez les Warriors en pleine dérive la saison passée, Andrew Wiggins n’avait pas eu l’occasion de jouer en même temps que Stephen Curry. Comme Kelly Oubre Jr. qui essuie encore les plâtres, le premier choix de la Draft 2014 s’habitue encore à la force d’attraction de son coéquipier double MVP.

« C’est quelque chose qu’on apprend au fur et à mesure des matchs. Quand on a un joueur à part comme Steph dans l’équipe, il faut essayer de lui trouver des tirs ouverts pour le mettre en rythme, et quand il est lancé, on sait ce qui peut se passer. »

En attendant le retour de Draymond Green qui devrait rajouter de l’huile dans les rouages, les Warriors commencent à exploiter le jeu de leurs jeunes ailiers. Un développement nécessaire pour atteindre les playoffs…