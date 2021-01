Les Warriors vont si bien à Andrew Wiggins

Avec 17.8 points de moyenne depuis le début de saison et 32 minutes par match sur les parquets, Andrew Wiggins affiche pour l’instant une des saisons les plus maigres de sa carrière.

Mais si on va plus loin que la simple lecture des statistiques, il réalise un premier mois de grande qualité et montre une maturité rarement observée chez lui avant cet exercice 2020/2021. Clairement, l’air de la Californie et la compagnie des Warriors lui vont bien.

« Tout est organisé ici », compare-t-il avec les Wolves pour The Athletic, alors qu’il vient de marquer 23 points face à son ancienne équipe. « On sait ce qu’on fait chaque soir et où on met les pieds. On sait le nombre de minutes qu’on va avoir et son rôle. C’est une équipe de champions, donc c’est très positif ici, vraiment. Il n’y a pas d’ego, chacun veut simplement gagner. Il y a une culture de la gagne, chacun porte l’autre, le soutient. »

Cette discipline semblait manquer à Andrew Wiggins. Il ajoute qu’elle a existé à Minnesota, « il y a quelques années, avec Tom Thibodeau, qui était très organisé, clair, franc ». Des qualités qu’il retrouve avec Steve Kerr.

Mais c’est bien sa place au sein de l’équipe de Golden State qui explique l’épanouissement actuel d’Andrew Wiggins. Censé prendre la suite de Kevin Love à Minnesota, après avoir été en plus n°1 de la Draft en 2014, puis former avec Karl-Anthony Towns un duo susceptible de dominer la NBA, ou au moins de ramener les Wolves en playoffs, l’arrière/ailier n’a jamais atteint ce niveau de « franchise player », même s’il a goûté une fois aux playoffs.

« Ce n’est pas facile d’être un premier choix de Draft et de porter une franchise », rappelle Steve Kerr. « Seuls quelques-uns sont capables de faire ça. »

« Il remplit un rôle dont on avait désespérément besoin, qui est totalement différent de celui que Minnesota lui demandait »

Les Wolves ont donc attendu beaucoup trop d’Andrew Wiggins, sans toujours le mettre dans les meilleures conditions non plus, avec l’arrivée (puis le départ illico) de Jimmy Butler par exemple ou encore les trop nombreux changements de coach. La franchise était instable et le joueur n’avait pas les épaules pour la stabiliser.

Après plusieurs saisons sans vraiment progresser offensivement et n’étant pas un leader dans l’âme, le Canadien est désormais plus à l’aise dans un rôle de l’ombre, derrière Stephen Curry sportivement, ou James Wiseman et Draymond Green médiatiquement. Il est moins scruté et attendu, mais bien plus efficace quand ses excellents efforts en défense ont été soulignés. Et les Warriors n’en attendent pas plus.

« On lui demande d’être régulier au scoring, ce qu’il fait », se réjouit le coach des Warriors. « On n’a pas besoin de lui pour porter cette franchise. On a Curry pour ça. Andrew est bien ici et c’est une joie de le coacher. Défensivement, il est fantastique. Il remplit un rôle dont on avait désespérément besoin, qui est totalement différent de celui que Minnesota lui demandait. Il n’y a que peut-être 10 ou 15 joueurs qui déterminent les choix d’une équipe. Les 450 autres joueurs sont soit des victimes, soit des joueurs qui excellent dans ces conditions. Je pense qu’avec Andrew, les circonstances sont parfaites. »

Si parfaites qu’Andrew Wiggins s’imagine faire le restant de sa carrière aux Warriors. Et il n’a pas encore 26 ans…