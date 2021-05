Tournoi pré-olympique : le Canada sort l’artillerie lourde !

A l’instar de la France, et d’autres pays, le Canada a dévoilé sa présélection pour le tournoi pré-olympique qui se déroulera à Victoria du 29 juin au 4 juillet avec, en jeu, un ticket pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo. La Fédération a ainsi convoqué 21 joueurs pour la camp d’entraînement qui aura lieu du 16 au 24 juin à Tampa pour des raisons sanitaires. C’est là que les Raptors ont évolué pendant toute la saison, et Nick Nurse est déjà sur place.

Le coach de Toronto pourra profiter d’une sélection quasi au complet puisqu’on trouvera la plupart des NBAers, à l’exception de Shai Gilgeous-Alexander et Chris Boucher, et comme annoncé en début de semaine, Andrew Wiggins fait partie de cette liste. Tout comme RJ Barrett, Lu Dort, Dwight Powell, Dillon Brooks, Kelly Olynyk, Tristan Thompson et Cory Joseph. Il y a même Anthony Bennett et Andrew Nicholson, deux anciens pensionnaires de la NBA.

PRE-SELECTION DU CANADA

Meneurs de jeu : Trae Bell-Haynes (1m88, Crailsheim Merlins), Cory Joseph (1m90, Pistons), Mychal Mulder (1m90, Warriors)

Extérieurs : Nickeil Alexander-Walker (1m98, Pelicans), R.J. Barrett (1m98, Knicks), Oshae Brissett (2m01, Pacers), Dillon Brooks (2m01, Grizzlies), Aaron Doornekamp (2m01, Tenerife), Luguentz Dort (1m92, Thunder), Melvin Ejim (1m98, Buducnost), Andrew Nembhard (1m95, Gonzaga)

Intérieurs : Kyle Alexander (2m10, Fuenlabrada), Anthony Bennett (2m04, -), Khem Birch (2m07, Raptors), Brandon Clarke (2m04, Grizzlies), Trey Lyles (2m08, Spurs), Andrew Nicholson (2m07, Fujian Sturgeons), Kelly Olynyk (2m13, Rockets), Dwight Powell (2m10, Mavericks), Tristan Thompson (2m08, Celtics) et Andrew Wiggins (2m08, Warriors)