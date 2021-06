Trae Young (48 points) envoie un message aux Bucks !

Il n’a pas réalisé un grand match 7 face aux Sixers, mais Trae Young reste la star d’Atlanta. La superstar même. Un joueur qui n’a peur de rien et qui est capable de marquer sur n’importe quel vis-à-vis. En forme et relâché, le maestro d’Atlanta s’occupe de tout. Dans un premier temps, il essaie de faire jouer ses coéquipiers, mais les Hawks sont plutôt maladroits en attaque. Donc Young prend le scoring en main et attaque très bien la raquette. Efficace sur ses floaters, c’est lui qui maintient son équipe à flot (16-15).

En face, c’est Giannis Antetokounmpo qui se montre. Aidé par Jrue Holiday, le Grec est agressif et sa puissance fait mal à John Collins. Petit à petit, Milwaukee retrouve son adresse. En sortie de banc, le revenant Bobby Portis fait la différence. Par deux fois, Holiday le trouve poste bas pour deux points faciles, puis son tir à 3-points fait exploser la salle. Milwaukee termine bien ce quart temps (27-25).

Atlanta sans complexes

Les Bucks veulent passer la vitesse supérieure. Offensivement et défensivement ils montrent de belles choses. Antetokounmpo encore et toujours arrive à imposer sa puissance et score comme bon lui semble (42-36). Cependant, les actions de classes du duo Giannis/Holiday ne distancent en rien des Hawks venus dans le Wisconsin avec l’idée de créer l’exploit. Ils n’ont plus gagné à Milwaukee depuis cinq ans !

Présent au scoring, Young parvient de nouveau à faire marquer ses coéquipiers. Huerter, Collins puis Capela brillent grâce à leur maître à jouer et Atlanta reprend les devants (46-45). Rien ne sera simple pour les Bucks. Mais, en cette fin de première période, ils reprennent les choses en main. Coup sur coup, Holiday marque à 3-points et répond à Young. L’ancien arrière des Pelicans termine parfaitement cette première mi-temps, et à la pause, Milwaukee mène de 5 points (59-54).

Au retour des vestiaires, les deux équipes jouent sur un tempo élevé et notamment les Hawks qui arrivent à briller sur le jeu de transition. C’est simple, dès que Young a le ballon en main, il accélère afin de vite trouver Capela ou Collins. Sur jeu placé, il brille sur pick-and-roll et lance parfaitement l’attaque des siens (67-67).

John Collins impressionne

Moins en vue, Antetokounmpo souffre un peu à l’image de son équipe. Attendu dans la raquette par un Collins qui montre que des belles choses, le double MVP n’a pas son impact habituel. Il va vite falloir qu’il se réveille car Atlanta prend de plus en plus confiance. La paire Young/Collins est en train de mettre le feu à la Fiserv Forum. Collins se bat sur chaque ballon comme si c’était le dernier. Il n’a peur de rien, et surtout il sait que Trae Young a le talent pour le servir dans n’importe quelle position en attaque. C’est un régal de voir ce duo faire mal à l’une des meilleures défenses de la ligue. Les floaters ou les dunks rageurs de Collins permettent aux Hawks de rester en tête. Une avance qui ne cesse d’augmenter à la suite d’un nouveau tir à 3-points de Young, qui n’oublie pas de chambrer les fans des Bucks (86-78).

Comme souvent, Holiday et le Greek Freak prennent leurs responsabilités, et ils reçoivent enfin le soutien de Khris Middleton. C’est lui qui permet à son équipe de reprendre les devants au score malgré la belle présence de Capela aux rebonds mais aussi au scoring (96-94).

Poussé par toute une salle, Antetokounmpo sait que c’est son moment : il score 6 points de suite et peut laisser exploser sa rage. Le double MVP a sorti ses muscles et donne une avance qu’on pense décisive dans un match aussi serré (105-98). Il reste quatre minutes à jouer.

Capela décisif au rebond

Mais les Hawks et Trae Young sont connus pour ne rien lâcher. Dans les cordes, ils s’en remettent à leur magicien. D’abord, Young trouve Collins dans la raquette puis un drive avec la faute permet aux Hawks de recoller (107-105). La salle est en feu. Envoyé dans les airs par Holiday, Giannis claque un énorme alley oop, mais sur l’action suivante, Young encore lui trouve Collins dans le corner à 3-points (111-110).

Les Hawks ne le savent pas encore, mais ce tir va changer la donne. Très précieux, Capela va réussir à arracher un énorme rebond offensif et scorer pour redonner l’avantage à son équipe (112-111). Derrière, Pat Connaughton, trouvé à 3-points, manque son tir et c’est de nouveau Capela qui prend le rebond.

Obligés de faire faute pour arrêter le jeu, les Bucks envoient Young sur la ligne des lancers-francs. Ce dernier ne rate pas et il offre la première manche aux Hawks (116-113), mais aussi l’avantage du terrain. Finalement, cette série s’annonce palpitante, et c’est la première défaite des Bucks à domicile cette saison en playoffs !