Draft 2021 : les Rockets à la recherche de la nouvelle star

Quand ils ont vu que le cinquième choix de la Draft 2021 allait finir dans les mains du Magic, Hakeem Olajuwon et les Rockets ont soufflé. Ils savaient désormais, peu importe sa position, qu’ils pourraient conserver ce choix et ne pas le voir filer au Thunder en échange du 18e.

La chance n’a pas frappé une seconde fois puisque ce sont les Pistons qui ont finalement décroché la timbale avec le premier choix, mais l’essentiel est assuré pour Houston avec ce deuxième choix. Jamais depuis 2002, et l’arrivée de Yao Ming en première position de la Draft, la franchise texane n’avait été aussi bien placée à l’issue de la « lottery ».

« Ce résultat est le meilleur possible ou presque », se réjouit Rafael Stone pour le Houston Chronicle. « On a trois premiers tours (le 2e choix, mais aussi le 23 et 24e). On est impatient d’aborder cette Draft car on pense pouvoir en ressortir avec une bien meilleure équipe, bien plus talentueuse. »

« L’objectif, c’est de trouver une star »

Si Cade Cunningham semble déjà promis à Detroit, Houston va devoir sans doute choisir entre l’intérieur Evan Mobley, l’explosif Jalen Green ou pourquoi pas le complet et champion NCAA Jalen Suggs, qui sont les noms qui reviennent le plus souvent quand il s’agit d’évoquer le possible podium de cette Draft 2021.

« L’objectif, c’est de trouver une star », annonce clairement le GM des Rockets. « Quand on ajoute des jeunes talents à un groupe, on cherche une star potentielle. Je ne vais pas jusqu’à dire qu’on s’y attend, car je ne veux pas mettre de pression sur le joueur. Je pense tout de même qu’on a des chances d’avoir quelqu’un de vraiment, vraiment talentueux. »

Il y a deux ans, les Grizzlies avaient sélectionné Ja Morant en 2e position. Il avait terminé meilleur rookie de l’année, et dès sa deuxième année, il a mené son équipe en playoffs. Houston rêve d’une telle pioche, même s’il s’agira sans doute d’un extérieur (Green ou Suggs), ou d’un intérieur (Mobley). Mais attention, on peut aussi se tromper comme les Kings avec Marvin Bagley en 2018 ou les Bucks en 2014 avec Jabari Parker.