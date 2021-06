Draft 2021 : Cade Cunningham ne va rencontrer que les Pistons

Annoncé comme le premier choix de la Draft 2021 depuis longtemps, Cade Cunningham ne va pas s’embarrasser. En effet d’après Adrian Wojnarowski, le joueur d’Oklahoma State ne rencontrera que Detroit, qui vient de décrocher le premier choix lors de la dernière « lottery », avant la grande soirée programmée le 29 juillet.

À même pas 20 ans (le 25 septembre), il sort d’une saison NCAA à 20.1 points, 6.2 rebonds, 3.5 passes et 1.6 interception de moyenne durant laquelle il a été éliminé au deuxième tour de la « March Madness ».

Il se compare à Luka Doncic

Meneur/arrière de 2m03, fan des Mavs et scoreur complet mais aussi distributeur quand le jeu le demande, Cade Cunningham rappelle un certain Luka Doncic. D’ailleurs, le (probable) futur n°1 de la Draft s’était comparé au Slovène lors de son intervention dans le podcast de JJ Redick, un joueur sur lequel il peut prendre exemple.

« Je me compare souvent à Luka parce qu’on a le même type de morphologie et parce que son rôle est d’être le porteur de balle prioritaire. C’est lui qui crée le jeu pour son équipe. C’est pour ça que je mentionne Luka. Au final, on n’a pas une grande différence d’âge et je sais que je vais bientôt jouer face à lui donc je ne veux pas non plus que le fait que j’en parle beaucoup soit exagéré… Il shoote de très loin à 3-points, il fait d’autres choses similaires à ce que je fais et tout simplement, dans l’approche des matchs, on a des points communs », expliquait-il.