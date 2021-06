Les Mavericks n’ont pas l’intention d’attirer Masai Ujiri ou Danny Ainge

Depuis une semaine et le départ de Donnie Nelson, les Mavericks n’ont plus de GM – ni de coach d’ailleurs puisque Rick Carlisle est parti. L’arrivée de Dirk Nowitzki a peut-être fait plaisir et un peu calmé les fans, mais la franchise texane est toujours privée de deux têtes importantes.

Pour le poste de dirigeant, le New York Times nous apprend que les Mavs, qui ont engagé un cabinet de recrutement pour les aider dans leur recherche, ne vont pas tenter d’approcher Masai Ujiri et Danny Ainge.

Deux références libres pourtant, car le premier est en fin de contrat avec les Raptors cet été et le second vient juste de laisser sa place à Brad Stevens chez les Celtics.

Il est fort probable que l’organisation de la franchise, avec un Mark Cuban omniprésent et l’influence d’un personnage à part comme Haralabos Voulgaris (possiblement sur le départ), peut devenir un frein pour des Ujiri et Ainge, très autonomes dans leurs franchises respectives ces dernières années.

Pour l’instant, un des noms qui revient le plus pour remplacer Donnie Nelson est celui de Michael Finley, ancien joueur à Dallas entre 1996 et 2005 et actuel vice-président des Mavericks.