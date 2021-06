Un processus à deux vitesses au Draft Combine

Après un crû 2020 qui a subi de plein fouet les effets de la pandémie, le processus de Draft et tout ce qu’il engendre retrouve un semblant de normalité cette année, avec la « lottery » qui aura lieu demain et le Combine qui va de nouveau se tenir à Chicago, comme à l’accoutumée.

Mais il reste encore des petites variations conséquentes à la situation sanitaire, et de grandes différences de traitement entre les joueurs vaccinés et ceux qui ne le sont pas encore.

La première chose, c’est que les représentants des franchises NBA qui sont déjà vaccinés peuvent sans problème assister aux épreuves et aux interviews à la Wintrust Arena et ils n’auront même pas besoin de porter un masque. En revanche, ceux qui n’ont pas encore reçu leurs doses de vaccins ne pourront y assister qu’à distance…

Pour les joueurs, c’est la même logique qui est respectée, et plus dure encore. Les aspirants à la Grande Ligue qui n’ont pas encore été vaccinés vont devoir se préparer à un parcours du combattant, avec des tests PCR à assurer quotidiennement et une quarantaine de sept jours s’ils sont considérés comme des cas-contact.

« Tu auras beaucoup plus de chances d’être invité à des workouts NBA [si tu es vacciné] », explique ainsi un agent NBA anonyme sur The Athletic.

« Les équipes veulent clairement des gars qui sont vaccinés »

Un test positif au Covid-19 pourrait être catastrophique, sachant que le joueur qui devra être à l’isolement pourrait ainsi manquer plusieurs workouts d’affilée, étant donné leur calendrier très chargé à cette époque de l’année.

À l’inverse, même s’ils ont fait l’objet d’un test positif ou non concluant, les joueurs déjà vaccinés pourraient être de retour au Combine en moins de 24h (contre 48h ou plus pour les joueurs non vaccinés).

« Ta vie sera plus difficile [si tu n’es pas vacciné] », ajoute un autre agent. « Les équipes veulent clairement des gars qui sont vaccinés. »

En somme, et à ce stade de la pandémie alors que les salles NBA rouvrent leurs portes au public et que les établissements de restauration sont de nouveau en activité un peu partout aux États-Unis, les ultimes résistants au vaccin ne sont tout simplement pas les bienvenus dans la Grande Ligue.

« Si tu n’est pas vacciné, tu ne devrais pas être éligible à la Draft », conclut même un décideur NBA.