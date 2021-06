Pris au piège du « small ball », Rudy Gobert veut retenir la leçon

Il a pris aussi cher sur le terrain que sur les réseaux sociaux… Meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert a été pris au piège du « small ball » des Clippers, et face à lui, le petit Terance Mann a inscrit 30 points à 12 sur 15 aux tirs ! Selon les statisticiens d’ESPN, c’est la 3e fois depuis 2014 qu’un joueur inscrit autant de points avec une telle adresse face au même défenseur.

Pour Tyronn Lue, l’idée est venue dans le Game 6. Il avait déjà expliqué qu’il avait décidé de placer Mann face au Français, et on pensait avoir mal entendu, même si tout le monde se souvient du dunk du jeune Clipper sur le pivot du Jazz. On récoute la bande, et effectivement, le coach des Clippers explique bien qu’il a choisi de gêner Gobert en lui mettant Mann comme vis-à-vis. Et cette nuit, ça a tourné à la démonstration, et Gobert est devenu tout simplement inutile, et une stat le traduit bien : 0 contre ! Ou encore son +/- de -24, le plus mauvais de la rencontre…

« Ils sont restés soudés, en gardant leur style de basket après avoir été menés de 25 points »

« J’essaie simplement de faire ce que je suis censé faire, c’est-à-dire de soutenir un coéquipier quand il est dépassé au large », a déclaré Gobert. « Quand nous sommes sur le point de faire une rotation complète, nous le faisons, mais parfois le « spacing » ne le permet pas, et je dois prendre la décision de rester avec mon gars et de faire l’impasse sur un layup, ou d’aider et de faire l’impasse sur un potentiel 3-points. »

Paradoxalement, c’est donc en ciblant le meilleur défenseur de la NBA que les Clippers ont créé la surprise, et pour le Français, il faut les féliciter pour leur persévérance et leur solidarité. « Je pense d’abord qu’ils étaient l’équipe la plus dure et la plus soudée. Ils sont restés soudés, en gardant leur style de basket après avoir été menés de 25 points. Ils ont continué à croire en chacun d’eux pour mettre des tirs. On ne peut que les féliciter. »

« J’espère qu’on retiendra la leçon »

A l’inverse, pour le Français, le Jazz a gâché une avance de 25 points parce qu’il s’est désuni. « On va devoir faire mieux. Collectivement, on doit jouer un basket de All-Star et rester soudés. Parfois, on s’est désunis, et généralement, ça s’est terminé en défaites. »

Gobert n’en démord pas, le Jazz avait l’effectif pour aller au bout : « On a réalisé une très grande année. On avait le sentiment de posséder toutes les armes. J’espère qu’on retiendra la leçon, et qu’on reviendra encore plus fort, et qu’on sera prêt à jouer notre style de basket. »

On ne sait pas encore si le pivot du Jazz ira aux Jeux olympiques, mais il prévient qu’il va passer l’été à réfléchir à ce nouvel échec. « C’est douloureux, et c’est une leçon à retenir. Je pense à l’année prochaine. Franchement, je pense à la douleur de ces dernières années quand j’essayais déjà de me poser les bonnes questions. Il faut se vider la tête pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. »