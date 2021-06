La folle journée de Rudy Gobert : un trophée, une victoire et un record en carrière

Aussi fort que soit Donovan Mitchell dans ces playoffs, le meilleur joueur du moment selon certains (tandis que d’autres votent Chris Paul, Joël Embiid ou Kevin Durant), le Jazz a remporté ses deux premiers matchs à domicile face aux Clippers grâce à sa défense.

Lors de la première manche, c’était l’évidence-même avec Rudy Gobert qui, comme un symbole, est venu contrer Marcus Morris pour sceller le sort du match sur la toute dernière action. Cette nuit, il y a de nouveau eu le travail de sape de Royce O’Neale et Bojan Bogdanovic, en mission sur Paul George et Kawhi Leonard respectivement. Et puis, même si c’était moins manifeste au premier regard, Gobert s’est également montré décisif en dernier quart, cumulant 6 points, 8 rebonds et 2 interceptions en jouant la totalité des 12 minutes.

Auteur de 13 points, 20 rebonds (record en carrière), plus 3 contres et 2 interceptions, le triple meilleur défenseur a de nouveau justifié son statut avec perte et fracas pour les Clippers. C’est par exemple grâce à deux contres sur Cousins, et un autre sur Jackson, que le Jazz a pu courir et enfin prendre son premier écart en fin de première mi-temps.

72 points de différence avec et sans…

De nouveau, en dernier quart, alors que les Clippers étaient repassés devant, Gobert s’est imposé dans la peinture avec un dunk tranquille, bien servi par Clarkson. Il a ensuite intercepté une passe fainéante de Jackson et bien combiné avec Joe Ingles sur le pick & roll pour aller de nouveau dunker, avec la faute de George en bonus.

Avec cinq tirs seulement, Gobert n’a pour le moins pas tiré la couverture sur lui. Il a encore fait le sale boulot en toute discrétion. Sauf dans les chiffres (au « defensive rating » en l’occurrence) où le différentiel est immense : 97 points encaissés sur 100 possessions avec Gobert, 169 sans…

« Je suis fier de notre équipe et de notre manière de jouer jusqu’ici mais on sait qu’on joue contre une équipe qui a déjà été menée 2-0 dans sa dernière série et qui en est revenue pour gagner », conclut Coach Snyder. « On ne s’enflamme pas, on ne baisse pas la tête non plus, on va essayer de continuer à jouer comme on sait le faire. »