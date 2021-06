Bojan Bogdanovic… Pas qu’un shooteur !

Vainqueur du match 2 face aux Clippers, le Jazz a certes pu compter sur la force de frappe de Donovan Mitchell (37 points dont 27 en première mi-temps), couplée à celle de Jordan Clarkson (24 points dont 15 en première mi-temps), mais l’équipe d’Utah a surtout dû se remonter les manches en fin de match.

Après avoir dilapidé un avantage de 21 points, Utah a réussi à placer un 14-2 fatal à Los Angeles, une série qui s’est dessinée en défense avant tout, derrière Rudy Gobert forcément, mais pas que.

Plus que ses 16 points et 4 rebonds, Bojan Bogdanovic a en l’occurrence été exemplaire pour tenir Kawhi Leonard à 21 points à 8/17 aux tirs. Pas forcément réputé pour ses qualités défensives, le vétéran croate a pour le coup suivi le double MVP des Finals comme son ombre, contrecarrant les plans de Los Angeles dans l’ultime ligne droite.

« On a eu une discussion au début des playoffs. On lui a demandé d’aller davantage au rebond et il a répondu que c’étaient les playoffs et qu’il était déterminé », révèle Quin Snyder. « J’aime simplement sa compétitivité. Il sait combien on a besoin de lui pour gagner. (…) On a confiance dans ces autres joueurs pour tirer. Ce qu’a fait Bojan [hier] soir ne doit pas passez inaperçu. Il a incarné l’idée de guerrier. Royce est un autre gars qui a rentré des tirs importants. Les gars ont confiance les uns en les autres. »

« Je pensais qu’on te payait pour shooter »

Grand absent de la « bulle » la saison passée, Bogdanovic (32 ans) n’est pas qu’un shooteur. Costaud et bien en place avec ses 103 kg, il a forcé Leonard à refuser plusieurs tirs en restant scotché à lui. En dernier quart, Leonard n’a pas pesé comme à l’accoutumée, à 2 points (à 1/4 aux tirs) et 2 balles perdues, provoquant cette réaction heureuse de Donovan Mitchell : « J’en ai rigolé avec lui : « je pensais qu’on te payait pour shooter ». »

« J’ai rentré quoi ? Un tir en dernier quart ? Deux tirs en deuxième mi-temps ? Je n’ai pas besoin de tout faire pour cette équipe », poursuit Mitchell. « C’est super d’avoir un groupe qui te fait confiance et en qui tu as confiance. On n’arrivait pas à trouver le moindre panier quand ils sont passés en défense de zone. Mais j’ai la plus grande confiance en mes coéquipiers. Le plus important, c’est qu’on gagne en équipe. »

Après avoir compilé 18 points et 5 rebonds au premier match, à 6/14 aux tirs, Bogdanovic a donc fait encore mieux en scorant moins pour la deuxième levée, se montrant plus adroit (5/8) offensivement et décisif défensivement.

« Il va se faire mal », conclut Joe Ingles en rigolant, « Car maintenant, pour 82 matchs, il va devoir faire de la press tout-terrain. »