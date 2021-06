Team USA : Damian Lillard veut jouer pour Gregg Popovich

Comme Draymond Green et Jayson Tatum, Damian Lillard a donné son accord pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo avec la sélection américaine. Ce sera une première pour lui puisqu’il n’a jamais porté ce maillot dans une compétition internationale.

Pourquoi cette année plus qu’une autre alors ? Pour le coach notamment.

« Que Gregg Popovich soit l’entraîneur que l’équipe nationale, ça a joué un rôle important dans ma décision de m’engager », explique le All-Star de Portland à l’AP. « J’ai un immense respect pour Popovich, comme coach et comme homme. Je suis impatient de jouer pour lui, d’apprendre de lui. »

Reste à connaître les joueurs qui garniront cet effectif autour du joueur de Portland, outre Green et Tatum. Les circonstances assez spéciales avec la saison NBA et les blessures ont déjà poussé LeBron James, Anthony Davis ou encore Jimmy Butler à faire l’impasse. Mais il y a encore de quoi construire un groupe très compétitif.

« J’espère qu’on va pouvoir mettre en place une équipe soudée avec des grands joueurs. Je ne veux pas nécessairement que les autres se disent ‘si Dame joue, alors je devrais y être aussi’, mais j’espère qu’ils voient que des gros joueurs s’impliquent et voient ça comme une opportunité de faire partie d’une chose unique. »

Comme ce fut le cas en 2008 avec la « Redeem Team » de Kobe Bryant, Dwyane Wade, Chris Paul, Carmelo Anthony ou encore LeBron James, championne olympique à Pékin après les échecs des compétitions internationales de 2002, 2004 et 2006. Une référence et un tournant pour Lillard.

« Je me souviens les avoir vu jouer et ça avait l’air si plaisant », se souvient-il. « Tellement de stars dans une équipe, capables de jouer ensemble et de s’amuser. Ils avaient l’air tellement libérés de leurs responsabilités habituelles dans leur équipe NBA. C’est à partir de là que je suis devenu très intéressé par la sélection. C’est important pour moi d’ajouter cela à cette expérience, et de représenter ma famille et mon pays sur une scène majeure à laquelle je n’ai pas participé. »