Team USA : Jimmy Butler déclare forfait

Comme LeBron James ou Anthony Davis, ses adversaires en Finals 2020, Jimmy Butler a sans doute besoin de souffler après presque un an sans pause (72 jours seulement entre les deux saisons). C’est pourquoi la star du Heat, a décidé comme les superstars des Lakers, de ne pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo a appris le Sun Sentinel.

Une décision logique, en accord en plus avec les recommandations de Pat Riley, qui voulait voir ses troupes se reposer après une période très intense de compétition, entre l’expérience de la « bulle » et la reprise rapide et dans des conditions difficiles à cause des protocoles sanitaires. Est-ce que ça signifie d’ailleurs que Bam Adebayo devra l’imiter, et renoncer à l’expérience olympique ? On aura la réponse rapidement…

On rappellera que Butler avait fait partie de l’aventure dorée de Rio en 2016, aux côtés de Draymond Green notamment, qui lui, comme Damian Lillard et Jayson Tatum, est partant.