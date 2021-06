Pat Riley préconise avant tout du repos pour le Heat

Sale temps pour les finalistes de la saison passée. Quelques jours après le Heat, ce sont les Lakers, les champions en titre, qui sont éliminés dès le premier tour, huit mois après avoir disputé les Finals dans la « bulle » en octobre 2020. Les deux équipes ont souffert physiquement, après une courte intersaison de 71 jours seulement, pour enchaîner à nouveau sur un nouvel exercice. Voilà pourquoi, à l’heure du bilan, Pat Riley veut surtout récupérer.

« On va commencer par du repos car ça fait un moment qu’on est dedans », annonce le président de la franchise à ESPN. « Nos joueurs, notre staff et les personnes présentes au quotidien sont fatigués mentalement, plus que physiquement. Ils ont besoin de souffler pendant quelques semaines, un mois. »

Un calendrier confirmé par Erik Spoelstra, après l’élimination au premier tour (4-0) face aux Bucks. « On n’est pas fou, on va leur donner un peu de repos. La saison a été dure pour tout le monde. J’ai même oublié le mois dans lequel on était, et je n’étais pas le seul dans le groupe. »

Une coupure va être nécessaire pour digérer ces douze mois de folie et ces deux saisons rapprochées, entre la reprise de la compétition à l’été 2020, pour finir la saison 2019/2020, et cet fin d’exercice en mai 2021. Avant de revenir en octobre prochain avec un emploi du temps, espère Pat Riley, plus conforme à une saison habituelle.

« Pour chaque personne de la NBA, l’année a été incroyablement différente, entre nos habitudes et ce qu’on a été obligé de faire », résume le patron du Heat. « Mais comme dans la vie, l’important, c’est l’adaptation. J’espère que la saison prochaine, quand elle va démarrer, on sera revenu à la normale. Oui, il y aura toujours des protocoles sanitaires, mais ils seront moins draconiens. Donc bonnes vacances et il y aura des nouvelles au fil de l’été. »

Les dossiers de l’intersaison seront multiples pour Pat Riley et le Heat. Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat, comme Victor Oladipo, Kendrick Nunn et Duncan Robinson, et les Floridiens devront également décider ou non de conserver Goran Dragic et Andre Iguodala, qui possèdent une « team option ».

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une franchise de se séparer (ou non) d’un joueur et d’en faire un free agent. À l’inverse, une équipe peut activer cette clause pour éviter qu’un joueur ne soit free agent.