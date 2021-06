Team USA : Damian Lillard et Draymond Green sont partants

Tandis que Stephen Curry s’est accordé deux semaines de réflexion avant de décider d’aller, ou pas, aux Jeux olympiques, The Athletic révèle que deux joueurs majeurs ont déjà donné leur accord pour défendre les couleurs des Etats-Unis. Il s’agit de Damian Lillard et de Draymond Green, et si ça se confirme, Gregg Popovich aura déjà deux titulaires en puissance dans son effectif.

Depuis mars, la fédération a donné une liste élargie de 57 noms parmi lesquels certains ont déjà déclaré forfait, qu’il s’agisse de LeBron James et Anthony Davis, ou encore de Jaylen Brown, opéré ce printemps, ou bien sûr LaMarcus Aldridge, qui a pris sa retraite.

Le réservoir américain est immense mais les JO de Tokyo débute au lendemain d’un éventuel Game 7 des Finals, et Gregg Popovich devra sans doute faire une croix sur les joueurs qui auront disputé les finales de conférence, voire les Finals. Sans oublier ceux qui sont concernés par la « free agency »…

Bref, un nouveau casse-tête pour le coach des Spurs, même si les présences de Damian Lillard et Draymond Green seraient déjà deux très bonnes nouvelles. Dans les jours qui viennent, la Fédération devrait dévoiler une nouvelle liste de pré-sélectionnés, appelés à se présenter le 6 juillet à Las Vegas pour effectuer le stage de préparation puis les matches amicaux.

Ensuite, départ pour le Japon où les Etats-Unis défieront la France le 25 juillet prochain.