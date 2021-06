Team USA : Jayson Tatum également partant

Après l’accord de Damian Lillard et Draymond Green, c’est un troisième titulaire en puissance pour Gregg Popovich et Team USA. Yahoo! Sports nous apprend en effet que Jayson Tatum a donné son accord pour les Jeux olympiques.

L’ailier des Celtics avait annoncé il y a peu devoir y réfléchir car depuis 2019, il n’a pas connu un été sans coupure. Il y a deux ans, il avait notamment disputé la Coupe du monde en Chine, mais sa compétition avait été écourtée (deux matches disputés seulement) à cause d’une entorse de la cheville gauche. Et on sait que l’an dernier, le All-Star de Boston était dans la « bulle » pour finir la saison 2019/20.

C’est un renfort de poids pour la sélection US puisque Jayson Tatum sort de la meilleure saison de sa carrière, avec notamment une pointe à 50 unités face à Brooklyn en playoffs, devant un Kevin Durant admiratif.