Jeux olympiques : Jayson Tatum et Stephen Curry hésitent

Le training camp de Team USA, organisé à Las Vegas, va démarrer dans un mois, début juillet, et les dirigeants de la sélection américaine doivent donc rapidement composer le groupe qui ira défendre les couleurs nationales aux Jeux olympiques et les trois médailles d’or remportées en 2008, 2012 et 2016.

Pour cela, ils vont piocher dans un réservoir de 57 joueurs annoncés il y a quelques mois déjà. En sachant que LeBron James, pourtant disponible après son élimination prématurée en playoffs, s’est retiré…

Il reste néanmoins plusieurs grands joueurs à disposition puisque déjà éliminés après le premier tour des playoffs : Damian Lillard, Bradley Beal, Russell Westbrook, Jimmy Butler, Bam Adebayo ou encore Jayson Tatum.

« C’est clairement quelque chose à laquelle je vais réfléchir », annonçait la semaine passée l’ailier de Boston, pour The Athletic. « Après, cela fait deux ou trois ans que je n’ai pas eu de repos, mais c’est une telle opportunité que je vais y penser. »

La star des Celtics est hésitante, tout comme Stephen Curry, qui n’a pas participé aux playoffs. Nos confrères annoncent que c’est du « 50-50 » pour le meneur de jeu des Warriors, meilleur marqueur de la ligue cette saison. Ils ajoutent également qu’Anthony Davis, lui aussi blessé comme James durant la saison puis pendant le premier tour contre les Suns, ne devrait pas participer aux Jeux olympiques.

Avec la pandémie et le chamboulement du calendrier de la saison passée, qui a forcé les meilleurs joueurs NBA à évoluer dans la « bulle » durant l’été 2020 et à reprendre très vite en décembre dernier, plus une compétition olympique qui commencera au lendemain des Finals, Team USA se dirige davantage vers une équipe B, voire C, comme lors du championnat du monde 2019 en Chine, plutôt qu’une formidable armada de stars comme en 2008, 2012, voire 2016.