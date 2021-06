Rudy Gobert n’a pas aimé l’attitude défensive du Jazz

Avec 37 points marqués à 72% de réussite au tir et 10 paniers primés en premier quart-temps, c’est peu dire que le Jazz a parfaitement entamé ce Game 5 si crucial face aux Clippers. On pourrait même penser qu’ils ne pouvaient guère faire mieux. Néanmoins, si offensivement, la machine était déjà à plein régime en début de rencontre, défensivement en revanche, le Jazz a oublié de faire les efforts et n’a donc pas pu faire l’écart.

Car après un tel déluge de paniers, qui va se poursuivre en deuxième quart-temps (65 points marqués à la pause à 62% au shoot), l’avantage aurait dû être pris. Mais les Clippers ont shooté à 60% et inscrit 36 points en premier quart-temps, avant d’arriver avec 60 unités au compteur à la mi-temps. En perdant seulement quatre ballons.

« Je n’ai pas eu l’impression qu’on a évolué avec un sentiment d’urgence défensivement en début de match », déplore pour The Athletic Rudy Gobert. « Dans un sens, j’aurais voulu qu’on ne mette pas autant de tirs. Ainsi, on aurait pensé davantage à mieux défendre. On les a laissés prendre confiance et une fois qu’on laisse une équipe se mettre à l’aise, on se met en mauvaise posture. »

« J’espère qu’on va jouer avec plus d’urgence »

Surtout qu’en troisième quart-temps, la puissance offensive du Jazz va se réduire. Donovan Mitchell, plombé par sa blessure à la cheville, ne met plus un tir, et l’attaque peine pour inscrire seulement 18 points à 6/22 au tir… Marcus Morris, Reggie Jackson et bien évidemment Paul George, superbe avec 37 points, ont pris confiance, ne baissent pas de rythme et l’écart se fait, dans le sens de Los Angeles.

« On a donné des paniers faciles », regrette Quin Snyder pour le Deseret News. « On a laissé des tirs ouverts », ajoute Bojan Bogdanovic pour le Salt Lake Tribune. « On doit faire mieux en défense, mieux contester les tirs. »

La défense d’Utah va retrouver de la force en dernier quart-temps, mais les hommes de Tyronn Lue vont mettre les tirs nécessaires pour conserver leur avance. Ce sursaut est arrivé trop tard pour renverser la tendance. Rudy Gobert veut désormais retenir la leçon pour l’entame du Game 6.

« On doit gagner. On doit y aller et faire notre maximum », annonce le triplé défenseur de l’année. « L’effort collectif doit être meilleur et j’espère qu’on va jouer avec plus d’urgence. Si on perd, on rentre à la maison. »