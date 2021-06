« Punching ball » préféré de nombreux fans NBA à chacune de ses contre-performances, Paul George a fait taire pas mal de détracteurs cette nuit. Sans Kawhi Leonard, l’arrière/ailier des Clippers a pris les choses en mains et assumé pleinement son statut, avec une prestation remarquable à 37 points, 16 rebonds et 5 passes.

« Ce n’était pas un secret, je savais que je devais faire un gros match », expliquera Paul George après la victoire.

C’est la première fois de l’histoire des Clippers qu’un joueur parvient à atteindre de tels totaux (35 points, 15 rebonds et 5 passes ou plus), et Paul George rejoint Kevin Durant et son incroyable triple-double de l’autre soir comme seul autre joueur à se montrer aussi productif que polyvalent sur ces playoffs.

« C’était le plus gros match de notre saison, le match le plus dur sans notre meilleur joueur. On espère que Kawhi va vite se remettre mais on savait avant ce match qu’on devait rester soudés et qu’on devait élever notre niveau de jeu. On ne devait pas non plus en faire trop. Chaque joueur a réussi à bien rester dans son rôle, on a joué collectivement. Face à cette équipe, on a bien limité nos balles perdues et c’était fondamental. »

« On va avoir une énorme opportunité en revenant à domicile »

Malmenés en première mi-temps face à l’adresse folle de Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson, les Clippers sont restés fidèles à leurs schémas et leur défense. Portée par Paul George qui en était déjà à 22 points et 8 rebonds à la mi-temps, Los Angeles est ensuite passée à l’offensive en troisième quart, remportant nettement la période (32-18).

« Il fallait persister. Beaucoup de leurs 3-points [en première mi-temps] étaient des tirs difficiles. On n’a pas paniqué bien qu’ils aient commencé le match très chaud. On a réussi à bien passer l’orage et on a ensuite trouvé notre adresse petit à petit. On a encaissé les coups et on savait qu’il ne pourrait pas maintenir ce rythme pendant les 48 minutes du match » analyse ainsi le héros du jour.

Bien aidé par Marcus Morris, mais aussi Reggie Jackson, voire Terance Mann, Paul George a en tout cas assuré de bout en bout, avec un troisième match de suite à 30 points ou plus et un nouveau record en playoffs au rebond. Mais le plus important reste encore à venir…

« Il faut mettre ce match derrière nous ! On va retrouver notre public à Los Angeles. On va avoir une énorme opportunité en revenant à domicile. On doit adopter la mentalité qu’on ne veut pas revenir ici dans l’Utah. »

Interrogé pour savoir si c’est à ça que ressemblait « Playoff P », le surnom qu’il s’était attribué lors de son passage dans l’Oklahoma, Paul George pouvait sourire et répondre : « Bien sûr ».