Donovan Mitchell plombé en plein vol

À 30 points minimum depuis le début de la série, dont une pointe à 45 unités d’entrée, Donovan Mitchell n’a pas pu empêcher la défaite du Jazz hier soir dans le Game 5, le match à ne pas perdre à domicile, avec seulement 21 points à 6/19 aux tirs dont 4/14 à 3-points.

Touché à la cheville droite, l’arrière du Jazz n’était que l’ombre de lui-même, visiblement limité dans ses accélérations, mais aussi sur son tir en suspension. Logiquement frustré, mais pas abattu non plus, il veut encore y croire alors que son Jazz n’a désormais plus le droit à l’erreur, avec un Game 6 à jouer à Los Angeles.

« La majeure partie de ma carrière, je pouvais pousser, exploser ou sauter par-dessus ou à travers la défense adverse. Pour la première fois de ma carrière, je dois jouer collé au sol. C’est quelque chose que je vais avoir à gérer jusqu’à la fin de ces playoffs. Ça fait vraiment chier ! Mais il faut trouver un moyen d’y arriver. C’est difficile, c’est le plus mauvais timing possible mais c’est comme ça, je dois trouver un moyen. Sinon, on rentre à la maison. »

Pris à la gorge au retour des vestiaires, le Jazz a manqué de réactivité face à un Paul George imperturbable et froid comme une lame. Encore une fois dans cette série, Utah a manqué de rigueur dans ses duels défensifs, et ça s’est payé cash face aux Marcus Morris, Reggie Jackson et compagnie.

« On n’a plus le choix à ce stade »

« On doit comprendre qu’il faut défendre plus fort sur ces gars et leur rendre la tâche encore plus difficile. On doit être plus rigoureux. On n’a plus le choix à ce stade. »

Dans son plan de match à la pause, le Jazz a perdu les pédales en début de deuxième mi-temps et s’est progressivement égaré, perdant en même temps son adresse à 3-points, dont un 0/10 qui a fait très mal en troisième quart.

« C’est décevant. On a conscience que c’était un match qu’on aurait pu gagner. Mais on ne peut pas rester assis les bras croisés, la série n’est pas terminée. On a encore beaucoup de vie à offrir, on a encore du jus. On doit jouer avec l’énergie du désespoir, comme jamais auparavant, au prochain match. Le score ne le reflète pas forcément, mais je dirais qu’on n’a pas joué avec le bon sentiment d’urgence. »

Maintenant dos au mur, ou au bord du précipice selon votre métaphore préférée, le Jazz n’a plus le choix. Il faudra jouer dur à Los Angeles ou il n’y aura plus rien à jouer…