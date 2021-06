Chambreur, Jae Crowder sait qu’il doit calmer ses nerfs

C’est une des images de ces playoffs 2021. Dans les ultimes secondes du Game 6, et du premier tour, contre les Lakers, Jae Crowder se laisse aller à quelques pas de danse, de salsa, sur le parquet, en plein match.

Un moment de détente certes, mais surtout une façon de chambrer LeBron James. Pour deux raisons : d’abord pour lui répondre après le show de la star de Los Angeles dans le Game 3, face à lui. Puis, en référence à récente une publicité de « LBJ », où ce dernier danse.

« J’espère, quand on aura gagné le titre, que je pourrais danser la salsa avec le public, les fans de Phoenix. C’est l’objectif », annonce-t-il à l’AZ Central. « C’était la série précédente et j’avais la sensation qu’il y avait eu un manque de respect dans le Game 3. »

L’ancien de Boston ou du Heat n’avait pas préparé ce moment, il l’a fait à l’instinct. Sauf qu’il ne faut pas oublier qu’il a été expulsé pour ça. Depuis le début des playoffs, il a déjà pris quatre fautes techniques, dont la dernière après un petit accrochage avec Aaron Gordon dans le Game 2 contre Denver.

« Honnêtement, je ne cherche rien, ça me tombe dessus », se défend Crowder. « Les autres équipes essaient d’être physiques avec moi, de m’énerver. Je ne sais pas si elles le savent, mais moi j’adore ce style. J’aime le trash talking. »

Outre les 16 000 dollars qu’il a déjà donnés suite à ses fautes techniques, Crowder ne devrait-il pas plus se maîtriser ? Chris Paul l’a souligné, il est un des rares anciens de ce vestiaire qui a déjà connu les playoffs et les Finals, et il doit, en quelque sorte, montrer l’exemple aux plus jeunes.

« Je dois être plus malin », reconnait-il. « Je ne dois pas toujours mordre à l’hameçon. J’ai déjà donné beaucoup d’argent à la ligue et je dois être plus intelligent et davantage me protéger. »