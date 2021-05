LeBron James en mode diesel

Au retour des vestiaires, après la première période, les Lakers étaient certes devant au score (43-40), mais LeBron James était loin de son meilleur niveau. Le MVP des Finals 2020 n’affichait en effet que 5 points au compteur.

Comme pendant une grande partie des deux premiers matches à Phoenix, il était discret et peu agressif, avec seulement 6 shoots tentés et également 4 ballons perdus.

« En première mi-temps, ma lecture du jeu n’était pas celle que j’aurais aimé avoir », reconnait-il d’ailleurs à ESPN. « Dans les vestiaires, j’ai fait quelques ajustements mentaux, qui ont été bénéfiques pour l’équipe. On a ainsi été capable d’avoir l’étincelle en troisième quart-temps. »

Les champions en titre vont remporter ce quart-temps 33-23 avec notamment 10 points et 3 passes de LeBron James, et sans oublier les 18 points d’Anthony Davis. « Il a changé la partie », assure Frank Vogel sur « LBJ ».

Pas encore dans sa meilleure forme physiquement

Surtout, la star de Los Angeles a attaqué le cercle, ce qui n’était quasiment pas le cas lors des deux premières manches. La preuve qu’il retrouve peu à peu ses jambes après avoir manqué plusieurs semaines en fin de saison ?

« C’est évident que j’ai vécu une année compliquée physiquement, avec ma cheville », assure l’ancien de Cleveland et Miami. « J’essaie encore de revenir à mon niveau d’avant ma blessure. Mais chaque jour est une étape vers l’avant. Je vais continuer de bosser. »

En dernier quart-temps, le quadruple champion ajoute 6 points pour conclure la partie, remportée par les Lakers, avec 21 points, 9 passes et 6 rebonds, soit ses moyennes depuis le début de ce premier tour contre Phoenix (20.7 points à 50% de réussite au shoot, 9.3 passes, 5.7 rebonds).

Ce qu’on retient des dernières minutes, c’est notamment son panier face à Jae Crowder où il commence dos au cercle face au Sun, le déborde et termine avec un layup pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers et du public.

« Moi comme la franchise, on essaie toujours de faire des actions qui créent de l’enthousiasme entre nous, qui font lever les fans. Des actions peuvent aussi changer des dynamiques en notre faveur. Là, c’était le cas. »