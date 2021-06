Facundo Campazzo dévoile les secrets d’une préparation d’une série de playoffs

Facundo Campazzo a enchaîné les grandes premières cette saison au cours de cette nouvelle aventure débutée en NBA, du côté de Denver, à l’aube de la trentaine. Après un exercice 2020-2021 éreintant, le meneur argentin a dû passer en mode « playoffs », un nouvel univers dont il a découvert les subtilités à travers une première série remportée face à Portland.

« Le premier tour déjà terminé, mon sentiment, quand il s’agit de comparaisons avec d’autres, c’est déjà que j’étais habitué à des séries au meilleur de trois ou cinq matchs en Argentine et en Europe », a-t-il déclaré. « Et quand vous vous retrouvez à commencer déjà avec sept matchs, vous avez l’impression que c’est long et que ça vous oblige à toujours donner le meilleur de vous-même. Ça ne te laisse pas la possibilité de te détendre une minute. Il n’y a qu’un jour de repos entre les matchs et deux lorsque vous voyagez. C’est comme s’il n’y avait pas de temps pour penser à autre chose qu’à la série. Votre tête cogite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et j’ai l’impression que c’est toujours comme ça ».

Plus de scouting, moins de libertés dans le jeu

Au-delà de l’enchaînement des matchs, Facundo Campazzo a également noté le travail de son staff qui lui a fourni un rapport plus détaillé sur l’équipe adverse et les joueurs qu’il allait devoir affronter. Un « scouting report » apparemment bien plus étoffé que ceux qu’il avait reçus durant la saison régulière.

« Tout est beaucoup plus tactique. Ils nous ont donné un livre avec un grand nombre de pages qui explique les tendances de chaque joueur, les actions qu’il fait, une analyse profonde de l’adversaire », a-t-il ajouté. « Un joueur est étudié pendant la saison, mais tout est plus détaillé lors des playoffs. Ils analysent de quel côté il aime aller, comment il aime s’exprimer en attaque. En défense, il faut aussi savoir dans quel domaine il est le plus puissant. Vous devez étudier cela et lorsque vous allez voir la vidéo, l’assistant vous pose des questions pour savoir si vous avez travaillé sur le matériel qu’on vous donne. Et vous devez ensuite transposer tout ça sur le terrain. C’est quelque chose de nouveau pour moi ».

Cette minutie se retranscrit aussi dans les systèmes de jeu, auxquels il ne faut pas déroger sous peine d’être rappelé à l’ordre. Une façon de procéder qui limite aussi les prises d’initiative, la liberté et l’esprit de créativité de certains joueurs comme « Facu ».

« Il y a aussi des règles et des plans stratégiques à suivre en Argentine et en Espagne, mais il y a aussi une part d’instinct », a-t-il noté. « Ici, tout est plus à la lettre. Il y a certaines libertés dans le jeu ici, tu peux prendre un risque. Si tu sors un peu du plan et que ça se passe bien, ils ne te disent rien. Mais si ça ne va pas… eh bien, ils vous le font savoir. Ils conseillent toujours de tout suivre à la lettre. Parce que tout est bien étudié. Maintenant, j’ai le document sur Phoenix en main et je dois étudier Chris Paul. Ils vous donnent tous les outils tactiques et ensuite vous devez y mettre votre intensité et votre énergie. Avec ces éléments, quand on le fait bien ensemble, ça nous permet de réaliser une série comme celle qu’on a gagnée avec Portland ».

D’une série à l’autre, les enjeux évoluent aussi rapidement. Vainqueurs en six manches face aux Blazers, les Nuggets ont ainsi été renvoyés à leurs études par les Suns après les deux premiers matchs de la demi-finale de conférence, selon l’expression qui fait particulièrement sens dans ce contexte.