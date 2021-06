Tim Hardaway Jr. se sent comme chez lui à Dallas

Fort d’une année à 16 points de moyenne, Tim Hardaway Jr. a confirmé ses bonnes dispositions en playoffs avec 17 points de moyenne à 40% à 3-points. Insuffisant pour faire tomber les Clippers même s’il aura été le Lieutenant le plus fiable de Luka Doncic.

Arrivé au bout de son contrat de 71 millions de dollars sur 4 ans, Tim Hardaway Jr. se retrouve free agent cet été, et s’il ne devrait pas manquer de propositions, l’intéressé n’est pas contre un peu de stabilité.

Il se sent comme à la maison

« Si vous discutez avec n’importe qui dans la franchise ou même mes proches, ils vous diront que j’aime être ici. Peu importe que je sorte du banc ou que je sois titulaire, je me suis vraiment senti comme chez moi et j’ai l’impression de m’être créé un cocon ici pour faire quelque chose de grand » a expliqué Hardaway lors de la conférence de presse de fin de saison.

Du côté de Dallas, si Mark Cuban avait déjà émis le souhait de le conserver, Donnie Nelson estime que le shooteur s’est amélioré d’un point de vue mental. « Tim est comme son père, c’est le professionnel ultime. C’est un gagneur et il est passionné, et parfois ces émotions peuvent prendre le dessus sur lui. Il est devenu plus mature cette année et il a été capable de saisir sa chance. »

Sur 70 rencontres, Hardaway Jr. a inscrit 16,6 points à 45% au shoot dont 39% depuis la ligne à 3-points. En 31 titularisations il présente de meilleures moyennes (18,6 points, 45% au shoot et 39% de loin) que lorsqu’il sort du banc (15 points, 44% de réussite au tir dont 38,5% à 3-points). « Si je regarde la saison écoulée, je pense que je suis meilleur en commençant les matchs. Je pense que je l’ai montré tout au long de l’année et je vais essayer de faire pareil dans le futur. Je pense avoir trouvé ma place en tant que arrière/ailier titulaire. »

Une prolongation mais à quel salaire ?

Après la future prolongation de Luka Doncic, le management devrait se pencher sur son cas en priorité. C’est pourquoi le principal intéressé accueille cette intersaison avec sérénité « Je pense que le plus important, c’est de ne pas trop se projeter. On veut rester dans le moment présent. Pour l’instant, on veut juste comprendre ce qui n’a pas été bon contre les Clippers et prendre conscience de ce que nous avons besoin pour nous améliorer collectivement. »

Et le shooteur le sait, il ne sera surement pas le seul à vouloir rester du côté de Dallas l’an prochain. « Cela ne va pas être facile (de satisfaire tout le monde). Si c’était facile, tout le monde pourrait le faire. Le management et les coachs ont un travail difficile pour contenter tout le monde avec différents temps de jeu et faire en sorte que tout le monde soit heureux de sa situation » confie Hardaway.

Au-delà du temps de jeu et du rôle à jopuer, il y aura aussi le montant de la prolongation. Vu sa saison et les tarifs pratiqués, il peut espérer toucher autant, voire plus que ses 19 millions de cette année. Mais peut-être sera-t-il enclin à faire quelques sacrifices pour aider sa formation à recruter un bon free agent.