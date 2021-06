Un contrat à plus de 200 millions de dollars pour Luka Doncic ?

Comme tous les joueurs draftés en 2018, Luka Doncic a la possibilité dès cet été de signer une prolongation de contrat, qui n’entrera en vigueur qu’en 2022. Une manière pour les Mavericks d’éviter qu’il soit « free agent » dans un an, et c’est ce qu’ont fait les Celtics et le Jazz la saison passée avec Jayson Tatum et Donovan Mitchell. C’est régulièrement ce qu’on fait avec un « franchise player », et Doncic fait partie de ce cercle fermé.

Résultat, le Slovène peut prétendre au contrat maximum en août prochain, et un journaliste lui a demandé s’il avait prévu de signer ce nouveau contrat cet été. « Euh… je pense que vous connaissez la réponse » a répondu Doncic en se marrant. « Je ne vais pas vous mentir. Je pense que vous connaissez la réponse. »

La réponse est « oui » évidemment, et une fois que le marché des transferts sera ouvert, Doncic pourra prétendre à un contrat de plus de 200 millions de dollars sur cinq ans. Ce serait le plus gros contrat de l’histoire pour un joueur qui sort de son contrat de rookie, et ce serait supérieur aux contrats de 195.6 millions de dollars signés par Tatum et Mitchell en 2020.

Pourquoi ? Tout simplement parce que Doncic a déjà été nommé dans une All-NBA Team, et qu’il le sera sans doute à nouveau dans quelques jours. Cela fait partie des critères pour toucher jusqu’à 30% de la masse salariale de son équipe. Actuellement le 7e salaire des Mavericks et le 148e joueur le mieux payé de la NBA, Doncic pourrait donc parapher un contrat de 201.5 millions de dollars, avec une saison 2022/23 à près de 35 millions de dollars, avec une augmentation graduelle jusqu’en 2027 pour finir à 46 millions de dollars ! Il n’aura alors que 28 ans.

Dans sa 3e année de contrat avec Dallas, Doncic touchera d’abord 10.2 millions de dollars en 2021/22.