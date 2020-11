Avec sa prolongation de contrat, Donovan Mitchell poursuit sa « folle année »

À l’instar de De’Aaron Fox, Brandon Ingram, Jayson Tatum et Bam Adebayo, Donovan Mitchell a paraphé une prolongation de contrat XXL cet automne. Le Jazz a effectivement offert 163 millions de dollars sur cinq ans à son joueur, qui peut potentiellement débloquer jusqu’à 32 millions de dollars supplémentaires en fonction de son apparition (ou non) dans une « All-NBA Team », la saison prochaine.

Forcément, l’annonce de cette re-signature n’a pu que combler celui que l’on surnomme « Spida », pourtant pas prédestiné à devenir le « franchise player » de la franchise de Salt Lake City au moment de sa Draft. Et rien de mieux qu’un saut dans une piscine pour exprimer et libérer tout cet enthousiasme !

L’un des chefs de file de la Draft 2017

« Honnêtement, il se passait trop de choses [dans ma tête], bien trop pour les résumer en une seule phrase », glisse-t-il à Sports Illustrated. « Je pense qu’il y a eu de la joie et de l’excitation, après toutes ces années de travail acharné et de dévouement qui ont finalement porté leurs fruits. À ce moment précis, c’était vraiment spécial d’être avec ma famille et la seule chose à laquelle je pouvais véritablement penser, c’était de sauter dans la piscine. »

Choisi en 13e position lors de la Draft 2017, Donovan Mitchell est l’un des quatre joueurs draftés cette année-là à avoir décroché le jackpot ces derniers jours, avec De’Aaron Fox, Jayson Tatum et Bam Adebayo. Une prolongation logique pour celui qui compile 22.7 points, 4.1 rebonds, 4.0 passes et 1.3 interception de moyenne en carrière.

Et lorsque l’arrière de 24 ans est interrogé au sujet de l’existence d’une éventuelle rivalité entre les quatre membres issus de cette cuvée, il balaye le sujet.

« Pas du tout. Nous nous sommes envoyés un message après que nous ayons tous été prolongés, en demandant qui allait payer le prochain resto. Il y a toujours de la rivalité sur le terrain, quand nous rentrons dessus, mais, en dehors des parquets, ce sont mes gars. J’adore les affronter et je suis tout aussi heureux pour eux. »

Montagnes russes dans l’Utah

Attendue, cette re-signature intervient au terme d’une année 2020 chargée émotionnellement et pleine de rebondissements pour Donovan Mitchell, tant sur le plan sportif que sur le plan personnel.

Auréolé d’un nouveau statut de All-Star et auteur d’une campagne de playoffs époustouflante (mais perdue) face aux Nuggets de Jamal Murray (36 points, 5 rebonds et 5 passes par match), il fait également partie des premiers joueurs touchés par le Covid-19.

« On a d’abord connu une superbe année collectivement. Quant à moi, j’ai connu ma première sélection au All-Star Game. Ensuite, il y a le coronavirus et vous passez de l’un des points les plus hauts – et je pensais que c’était l’un des plus hauts de ma vie – à l’un des plus bas – et j’avais la sensation que c’était vraiment l’un des plus bas de ma vie. Puis nous arrivons dans la « bulle » et nous perdons en playoffs contre Denver. [Individuellement], j’ai réussi une série solide mais, [collectivement], cela s’est finalement soldé par une défaite. Donc je suis rentré à la maison, en étant sur le point de fêter mon 24e anniversaire, quand ma grand-mère est décédée d’un AVC. Ensuite, je suis revenu ici pour signer ce contrat. Je peux donc dire sans trop m’avancer que c’était une année remplie de hauts et de bas, et que c’était l’année la plus folle de ma vie. »

Désormais ciblé par ses adversaires, le leader de la franchise de l’Utah entend bien poursuivre sa progression, en gardant les yeux rivés sur son objectif ultime.

« Je dois continuer à aller de l’avant et travailler. Ça ne s’arrête pas maintenant que j’ai obtenu ce nouveau contrat, rien n’a changé. Je possède le même état d’esprit, je n’ai encore rien accompli afin de remporter une bague et c’est mon objectif ultime. »