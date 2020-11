Bam Adebayo signe sa prolongation de contrat max dès cet automne

C’était peut-être LA question de l’intersaison à Miami : le Heat allait-il offrir une prolongation de contrat maximale (jusqu’à 200 millions de dollars sur cinq ans s’il est élu dans une All-NBA Team la saison prochaine ou qu’il est nommé défenseur de l’année) à Bam Adebayo dès cette intersaison ? Ou le club allait-il attendre l’an prochain ?

Car en le prolongeant dès maintenant, Pat Riley réduit drastiquement sa marge de manœuvre pour l’été 2021 et donc sa capacité à y attirer la cible prioritaire du club : Giannis Antetokounmpo…

Jusqu’à présent, Miami semblait dans cette logique de garder un maximum de flexibilité financière pour la « free agency » de l’été prochain, en n’offrant que des contrats d’un an, avec ou sans option. Sauf que ESPN et The Athletic confirment que Bam Adebayo va bien parapher sa prolongation de contrat cette année.

Est-ce que Bam Adebayo n’a pas voulu attendre, misant sur sa valeur actuelle et forçant le Heat à être très inventif l’été prochain, si Giannis Antetokounmpo veut rejoindre l’équipe ? Ou est-ce que son agent, qui représente également le « Greek Freak », lui a dit que ce dernier allait prolonger avec les Bucks et qu’il était donc inutile d’attendre de prolonger ? Réponse sans doute dans les prochains jours, ou les prochaines heures…