À son tour, Brandon Ingram décroche le jackpot : 158 millions de dollars sur cinq ans !

Après De’Aaron Fox, Donovan Mitchell, Jayson Tatum et Bam Adebayo, c’est donc Brandon Ingram qui décroche à son tour une prolongation maximale, à hauteur de 158 millions de dollars sur cinq saisons !

C’est un tout petit peu moins que ses camarades, mais il est arrivé un an plus tôt en NBA, en 2016, et son contrat démarre donc cette saison, et pas en 2021/22 comme pour les joueurs draftés en 2017.

L’ancien Laker a en tout cas eu raison de refuser la prolongation de contrat plus modeste offerte par La Nouvelle-Orléans l’année dernière, suite à son transfert en échange d’Anthony Davis. En étant élu MIP et All-Star cette saison, avec 23.8 points, 6.1 rebonds et 4.2 passes de moyenne, il a donc réussi à décrocher le jackpot. C’est le quatrième joueur de sa promo à le faire, après Ben Simmons, Jamal Murray et Pascal Siakam.

Dans le détail, il touchera 27 285 000 dollars en 2020/21, 29 467 800 dollars en 2021/22, 31 650 600 dollars en 2022/23, 33 833 400 dollars en 2023/24 et 36 016 200 dollars en 2024/25.