Prolongation en vue entre Tim Hardaway Jr. et les Mavericks ?

Si c’est bien le phénomène Luka Doncic, avec ses 35 points de moyenne, qui fait logiquement le plus mal aux Clippers, il ne faut surtout pas négliger les prestations de Tim Hardaway Jr. L’arrière de Dallas est en effet remarquable d’efficacité avec deux sorties à 21 et 28 points avec un joli 11/17 derrière l’arc (24.5 points de moyenne à 64% de réussite à 3-pts) dans ses deux premiers matches à Los Angeles.

C’est une confirmation de sa bonne saison, peut-être la meilleure de sa carrière, avec 16.6 points par match à 39% de réussite à 3-pts alors qu’il avait commencé une majorité des rencontres sur le banc. Certes, il avait marqué davantage en 2018/19, 18.1 points, mais avait changé d’équipe et il était titulaire.

L’ancien joueur des Knicks avait pris la décision, durant l’intersaison 2020, de rester à Dallas une saison de plus. C’est un joueur très bien payé (19 millions de dollars cette saison) et précieux dans le système de Rick Carlisle, avec ses qualités de shooteur pour libérer Luka Doncic et le soulager quand le Slovène est pris par deux défenseurs.

Trouver le juste prix

Libre cet été, que va faire Tim Hardaway Jr. ? D’après le New York Times, la franchise texane semble confiante : elle pense avoir les arguments pour le conserver. Une rumeur confirmée par Mark Cuban pour Dallas Basketball.

« Il est devenu un shooteur d’élite », constate le propriétaire des Mavericks. « Il nous rend plus forts. C’est évident qu’on peut l’imaginer avec nous pendant un bon moment et je sais qu’il veut rester. »

En 2017, Tim Hardaway Jr. avait signé un contrat de 71 millions de dollars sur quatre saisons avec New York, soit 17.7 millions de dollars environ par an. Les Mavericks auront l’enveloppe cet été pour lui proposer une somme correcte, en accord avec son niveau et son importance au sein du groupe. Surtout si Josh Richardson n’active pas sa « player option » sur sa dernière année de contrat (11.6 millions) et décide de tester le marché des « free agents ».

Cette intersaison 2021 est très importante pour les Texans puisqu’ils peuvent déjà prolonger Luka Doncic, un an avant la fin de son contrat rookie, et on sait déjà qu’il touchera le maximum…