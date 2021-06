James Harden et Jeff Green restent à l’infirmerie

Impressionnants lors des deux premières confrontations, les Nets sont si bien partis dans leur série face à Milwaukee qu’on en oublierait presque que Steve Nash doit composer avec deux absences majeures : Jeff Green et James Harden.

Gêné par une fasciite plantaire, le premier nommé progresse dans sa rééducation, mais l’ancien Celtic doit déclarer forfait pour le premier des deux matches au Fiserv Forum.

Jeff Green de retour avant James Harden ?

Au micro du New York Post, Nash a tout de même donné des nouvelles rassurantes de son joueur. « On espère qu’il sera de retour. Si ce n’est pas pour le Game 4, ce sera peut-être pour le Game 5. Mais il est vraiment sur la bonne voie et je pense qu’il y a de bonnes chances de le voir plus tôt que prévu. » Une bonne nouvelle pour la bande à Kyrie Irving car Green détenait le 3e plus gros temps de jeu de l’effectif en saison régulière, et c’est l’un des remplaçants les plus réguliers de la saison.

Concernant James Harden, sa lésion à la cuisse n’est pas guérie et vu le scénario de la série, il n’y a aucune raison de prendre le moindre risque. « James manquera le Game 3 mais il progresse bien. On est optimiste quant au fait de le revoir prochainement mais on ne peut pas donner de date précise », poursuit le coach des Nets en conférence de presse.

Après tout, il n’y a pas de quoi s’inquiéter dans les rangs de Brooklyn, puis la franchise déroule pour l’instant avec du très bon basket. Et comme dit le vieux dicton : « On ne change pas une équipe qui gagne ».