Jeff Green et Bruce Brown, au service de leurs majestés

Derrière l’inusable Joe Harris qui a joué 2 141 minutes et Kyrie Irving à 1 886 minutes, les deux joueurs les plus utilisés ne sont ni Kevin Durant ni James Harden trop sujets aux blessures, mais bien Bruce Brown et Jeff Green.

Green suit même de près l’ancien meneur des Cavs avec 1 835 minutes tandis qu’on retrouve un peu plus loin l’ex Piston avec ses 1 451 minutes.

Devenus indispensables dans le système de Steve Nash, les deux protagonistes ont permis à ce dernier de présenter différents cinq de départ puisque chacun a commencé entre 35 et 40 matchs sur la quasi intégralité de la saison (Brown a joué 65 matchs alors que Green en a disputé 68) pendant que certains comme James Harden enchainaient les allers-retours à l’infirmerie.

Ils ont toujours répondu présent

C’est pourquoi ce dernier n’a pas manqué de les féliciter en conférence de presse pour le boulot qu’ils ont abattu. « Ils ont fait leur job chaque soir et en tant que joueurs d’équipe c’est tout ce que vous pouvez leur demander. Ils écoutent et ils entrent sur le parquet pour jouer dur chaque soir. Pour un coach d’une telle équipe, avoir des stars et des gars qui remplissent leur rôle, c’est tout simplement génial et même pour moi en sachant ce qu’ils apportent tous les soirs. […] Ils apportent une énergie que personne n’arrive vraiment à amener et nous allons en avoir besoin si on veut réaliser un beau parcours. »

Si les trois superstars devraient s’occuper de tout ou presque en attaque, James Harden sait pertinemment que lui, Irving et Kevin Durant ne passeront pas les différents obstacles sans une défense à peu près cohérente collectivement.

« Ce sont des membres importants de l’équipe et je leur ai parlé il y a une semaine. Evidemment, on sait que moi, Ky (Irving) et Kevin (Durant) allons jouer à un haut niveau mais je voulais que ces gars sachent qu’ils sont très, très importants dans cette aventure que nous allons entamer. Chaque individu peut nous faire gagner un match que ce soit avec un rebond, un shoot, une action défensive… Peu importe l’action mais ils sont très précieux pour cette équipe et nous devons gagner ensemble. Je ferai mon job pour leur faciliter la tâche offensivement mais nous devons tous faire notre part en défense, être sur la même longueur d’ondes et ça va très bien se passer. »

L’inusable Jeff Green

En plus de Bruce Brown le couteau-suisse, Steve Nash a vu juste avec l’ajout de Jeff Green en début de saison. Signé pour 2 millions de dollars en novembre dernier, l’ancien Celtic rend de bons et loyaux services aussi bien en défense, où on l’a vu défendre sur tous types de joueurs, mais aussi en attaque où il se montre encore très aérien sur certains dunks. À 34 ans, le 5e choix de la Draft 2007 a inscrit 11 points à 49% au tir dont 41% de loin cette saison.

« On peut dire qu’il était sur son canapé avant qu’on le signe. » souligne Steve Nash. « On pensait qu’il s’adapterait bien à notre équipe mais vous ne savez jamais vraiment ce qu’il va se passer. Il a été fantastique. Pas seulement en tant que vétéran mais aussi en tant que joueur capable d’évoluer à plusieurs postes que ce soit en attaque ou en défense. Il peut shooter à 3-points, dribbler et finir au cercle. C’est un couteau-suisse et il a vraiment été important pour nous cette année. »