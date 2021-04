Mais qu’arrive-t-il à Jeff Geen depuis le début du mois !? L’ailier fort tourne non seulement à 14 points par match, s’est permis de signer son meilleur match offensif de la saison dans une victoire la nuit dernière (22 points), en n’en finit plus de claquer des posters en haute altitude !

Les cercles avaient déjà pris cher face aux Suns dimanche avec deux énormes tomars, sans oublier son contre sur Devin Booker. Cette nuit, face à Toronto, il s’est chauffé en première mi-temps avec un premier dunk avant de s’envoler à nouveau dans les airs après le repos, scotchant cette fois Pascal Siakam, aux premières loges.

Des années et du « jump » en bonus

A 34 ans, Jeff Green a mis en avant son alimentation pour justifier des aptitudes physiques encore impressionnantes. Aujourd’hui, ses repas tournent davantage autour de smoothies, salades, poissons et légumes.

« Quand j’étais jeune, j’ai pu jouer malgré certaines de mes mauvaises habitudes alimentaires. Mon alimentation a définitivement changé parce que je ne suis plus aussi jeune et capable d’être performant sur le terrain en mangeant du poulet frit tous les jours », a-t-il récemment confié.

L’intérieur a ajouté avoir pris exemple sur les habitudes alimentaires d’Alonzo Mourning, ancien de Georgetown, comme lui, et Vince Carter, avec qui il a joué à Memphis. Deux joueurs dont la carrière a été marquée par une certaine longévité, même si Vince Carter n’a pas toujours été irréprochable au niveau de son régime alimentaire.

« Quand vous êtes jeune, vous essayez de faire les choses à votre façon, mais ensuite vous commencez à réaliser comment les gars s’en sortent, ce que la « longévité » signifie. Et c’est à ça que vous voulez que votre carrière ressemble, donc j’ai en quelque sorte pris des choses d’eux et j’ai juste essayé de trouver mon truc pour être meilleur. Ça m’a clairement aidé à faire ce que je fais dans ma 14e année en pro. L’alimentation m’a donné de l’énergie, ainsi que les informations sur ce que vous devez mettre dans votre assiette pour vous permettre de bouger à un certain rythme, comme quand vous étiez jeune », a-t-il ajouté.

L’importance de transmettre à son tour

Contrairement à ce que son patronyme pourrait laisser penser, Jeff Green est loin d’être « vegan » pour autant. Il accorde notamment beaucoup d’importance à avaler un petit-déjeuner copieux pour faire le plein de protéines, entre biscuits, œufs, bacon et pancakes.

À son tour, son objectif est également de transmettre aux plus jeunes, sportifs ou non, quant aux bonnes habitudes alimentaires à prendre, comme lors de son intervention en ligne, au sein de la nouvelle banque alimentaire des Nets, en collaboration avec le « Hospital for Special Surgery » voisin. Des joueurs de Brooklyn y sont régulièrement invités afin de partager leurs recettes préférées, utilisant des produits issus de la banque alimentaire.

Lors d’une démonstration en ligne ce week-end, Jeff Green a donc choisi de concocter une papillote de saumon au riz… Et s’il était là, son secret pour frétiller encore à ce point sur un terrain, à 34 ans ?