Chris Paul a encore montré la voie

Durant toute la saison, Chris Paul n’a cessé, et encore après ce premier match contre les Nuggets, de répéter que les Suns étaient avant tout un collectif. Difficile de lui donner tort quand on voit les excellentes performances de Mikal Bridges ou de Deandre Ayton face à Nikola Jokic dans ce Game 1. Un collectif qui termine avec quatre joueurs à 20 points et plus, comme à la bonne époque des Nash, Stoudemire, Marion ou Diaw.

Le leader de ce collectif reste Paul, et le meneur de jeu n’a pas manqué son rendez-vous avec une prestation de haut niveau : 21 points, 11 passes, 6 rebonds et un seul ballon perdu. C’est en dernier quart-temps surtout qu’il a fait des différences, avec notamment 10 points de suite pour enfoncer Denver, tout en étant à l’origine de 20 des 34 points de Phoenix dans ces ultimes minutes.

« On a vu cette énergie », constate Devin Booker à The Athletic. « On a vu la passion derrière ça. Il a enchaîné les actions, et pas seulement en marquant des paniers, mais en impliquant tout le monde. C’est l’histoire de notre saison : le suivre. Il a imposé une grosse dynamique pour nous. »

Toujours dans l’incertitude avec son épaule

Pourtant, comme face aux Lakers au premier tour, Paul a semblé passif en première mi-temps. L’ancien des Rockets et des Clippers a refusé des tirs et ceux qu’il a pris n’ont pas trouvé la cible. En fin gestionnaire, il avait gardé le meilleur pour la fin, en compilant 14 points à 6/6 au shoot et 3 passes décisives dans le dernier quart-temps.

« J’ai essayé d’être agressif, de le rester car en début de match, j’ai manqué des tirs. Surtout en troisième quart-temps », relate Paul. « Chris a tellement connu ces moments », explique Monty Williams. « Manquer des tirs, ça ne le perturbe pas. Il est davantage concentré sur la gestion du match, sur le fait de ne pas perdre des ballons, que par son pourcentage au shoot. On a été bon pour lui offrir des espaces. Il a mis des gros tirs. »

Alors que ce n’est que son second match à plus de 10 points des playoffs, après le Game 4 face aux Lakers (18 points), est-il toujours gêné par son épaule droite ?

« Les échauffements permettent de détendre tout ça », déclare Paul. « Mais le problème, c’est qu’on n’a pas d’entraînement. Donc la seule façon de vérifier, c’est pendant les matches. Le premier tour a été compliqué mais je suis heureux d’être de retour pour aider l’équipe. »