Deandre Ayton – Nikola Jokic, le duel des géants

Que Chris Paul retrouve peu à peu la forme, que Devin Booker continue son incroyable série offensive sont forcément de bonnes nouvelles pour les Suns. Mais si un joueur peut faire la différence face aux Nuggets de Nikola Jokic, c’est bel et bien Deandre Ayton.

Sur ce deuxième tour de playoffs, le jeune pivot de Phoenix doit relever le plus gros défi de sa jeune carrière en se coltinant le possible MVP de la saison en un-contre-un. Lundi soir dans le Game 1, Ayton a confirmé qu’il était plus que de taille à lutter… confirmant ses prestations de saison régulière face à ce même Jokic.

Un passif pas tout à fait pacifique

Entre les deux tout a commencé à l’automne 2018. Numéro 1 de la Draft 2018, Deandre Ayton avait réussi de bons débuts dans la victoire face à Dallas et Luka Doncic pour l’ouverture de la saison. Avec 18 points, 10 rebonds et 6 passes, il avait démarré sa carrière du bon pied, justifiant déjà la « hype » qui l’entourait.

Mais dès le deuxième match, à Denver face à Nikola Jokic, Ayton était rapidement retombé de son nuage, écrabouillé comme son équipe face aux Nuggets (119-91). Le pivot rookie avait fini à 5 points et 8 rebonds face aux 35 points, 11 rebonds et 11 passes du Joker. Ce dernier envoyant même des : « Tu ne peux pas défendre sur moi ! », dans le feu de l’action…

« Oui, ça m’a marqué en quelque sorte », expliquait alors Ayton sur ESPN. « Je me suis dit qu’il jouait comme moi dans la conférence Ouest, et qu’il allait devoir me voir pendant le reste de sa carrière. »

Pour sa deuxième confrontation face à Jokic, Ayton était cette fois fin prêt avec 33 points, 14 rebonds et 4 interceptions, mais Phoenix avait encore perdu et Jokic (23 points, 9 passes et 8 rebonds) avait laissé les commandes à Jamal Murray (46 points). Finalement, Ayton brisera la malédiction à leur troisième confrontation, avec 22 points, 13 rebonds et 3 contres pour le rookie contre 23 points, 10 rebonds, 4 passes pour le Serbe.

Gonflé à bloc à chacune de ses confrontations avec Jokic, Ayton avait marqué les esprits en février 2020, avec un gros match à 28 points, 19 rebonds et 3 interceptions, tenant le All-Star des Nuggets à 9/19 aux tirs et 6 balles perdues. Si Phoenix s’était incliné, Jokic ne pouvait que saluer les progrès défensifs de son cadet.

« C’est un monstre dans la peinture. C’est un grand joueur et il sait comment utiliser son corps. Il a simplement besoin d’un peu plus d’expérience et il va être encore plus fort. Il va être un très grand joueur. »

Un bon gros duel de pivots à l’ancienne

Si l’on excepte Houston, c’est face à Denver que Ayton est le plus performant cette saison, à 22 points et 12 rebonds de moyenne. Plus précisément, sur ses six dernières rencontres face à Nikola Jokic, Ayton a tourné à 25 points, 14 rebonds à 66% de réussite aux tirs (contre 24 points, 11 rebonds, 7 passes pour Jokic, qui n’est pas mal non plus).

Trois après leurs premiers face-à-face, Jokic a changé de disque et avant le début de la série, il avait avoué que son jeune adversaire lui posait beaucoup de problèmes par sa mobilité et ses longs segments. Confirmation cette nuit dans la victoire des Suns avec 20 points et 10 rebonds pour Ayton, et 22 points, 9 rebonds pour le Nugget (qui finit à 10/23 seulement aux tirs).

« Franchement, j’apprécie beaucoup Deandre. D’abord, je pense que c’est un bon gars, c’est quelqu’un qui me parle tout le temps sur le terrain et j’apprécie ça » explique Jokic. « Et puis, c’est le meilleur joueur de la ligue au pourcentage de tirs, donc il ne rate pas souvent. Il sait ce qu’il a à faire et il le fait à très haut niveau. Il peut jouer des deux côtés du terrain. Et on voit qu’il parle beaucoup à son équipe et il veut devenir encore plus fort. Pour quelqu’un qui est si jeune, il a vraiment la bonne mentalité. »

Lorsqu’il s’est retrouvé en position de un-contre-un face à Ayton, Jokic a tiré à 5/14 aux tirs et perdu un ballon alors qu’Ayton n’a eu cure de la défense du Joker, scorant 13 points à 6/8 dans ce duel de gros bras. En somme, si Phoenix l’a emporté hier soir à domicile, c’est en grande partie parce que Ayton a fait son boulot dans son duel contre Jokic. Et le pivot a bien apprécié les commentaires de Jokic en après match…

« C’est vraiment super qu’il ait dit ça ! J’adore jouer contre lui car c’est le MVP de notre Ligue. Il a tellement d’armes. Le gars peut faire tellement de choses sur le parquet. Il est le modèle du pivot moderne. Il faut faire attention à ses départs en dribble, à son tir, à ses passes. Il faut faire attention à tout ! J’ai étudié ce qu’il fait et j’essaye juste d’être le plus concentré possible et de me battre. »

Après avoir souffert de la comparaison face à Luka Doncic et Trae Young, Deandre Ayton est en train de remettre tout le monde d’accord sur ce parcours de playoffs des Suns. Le pivot de 22 ans n’a pas été premier choix de Draft pour rien…