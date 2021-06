Le MVP de la nuit | L’étincelle Mikal Bridges

Drafté la même année que Luka Doncic, Trae Young, Michael Porter Jr et bien sûr Deandre Ayton, Mikal Bridges confirme que la cuvée 2018 est l’une des meilleures de ces dix dernières années. Titulaire indiscutable d’une des meilleures formations du moment, l’ailier des Suns est un « glue guy », précieux par sa défense, ses relais en attaque, son efficacité sur jeu de transition… Le coéquipier modèle qui permet chaque soir, avec Jae Crowder, de faire souffler Booker en défense. Et cette nuit, il a même pris sa place en attaque !

On est dans le 3e quart-temps, et sur un 3-points, Austin Rivers vient de donner 10 points d’avance aux Nuggets (70-60). Les Suns sont au bord de la rupture et Booker est gêné par l’envergure d’Aaron Gordon. Bridges décide de se faire violence, et il s’en va attaquer le cercle, avec le lancer en prime. Il stoppe l’hémorragie, mais surtout il relance son équipe. Toujours planqué dans son corner gauche, il profite d’un renversement du jeu pour punir à 3-points. C’est sa spéciale, et ce système avait déjà fonctionné plusieurs fois en première mi-temps.

Un 19-2 fatal aux Nuggets

Les Nuggets vacillent, et Bridges va enfoncer le clou. D’abord en trouvant Deandre Ayton en trailer pour un panier facile, puis sur une contre-attaque où il est flashé à 25 km/h par les radars pour conclure un 19-2 ! Déjà bouillante, la salle des Suns explose après ces quatre minutes de dingue. « Le public a été incroyable. C’était fou » confie-t-il après le match. « Cela nous porte, même quand on est menés… Les fans ont été géniaux. »

Passé de -10 à +7, Phoenix doit désormais gérer cette avance, et c’est encore et toujours Bridges qui va faire mal avec un gros 3-points sur le nez de Michael Porter Jr. Cela fait +15, et Denver ne reviendra pas. C’est Chris Paul (14 points dans le dernier quart-temps) qui va maintenir l’écart pour assurer cette première victoire.

A l’arrivée, Bridges signe son meilleur match des playoffs avec 23 points, 5 rebonds et 5 passes à 8 sur 12 aux tirs, dont 4 sur 8 à 3-points. Et si les Suns avaient trouvé leur nouveau Shawn Marion ? Avec un tir plus orthodoxe…