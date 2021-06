Le GM des Lakers ne veut pas bouleverser l’effectif

Le défi était immense pour les Lakers, même après un recrutement de grande qualité : réaliser le doublé après une intersaison de seulement 72 jours. La « bulle » a laissé des traces et les blessures de LeBron James et Anthony Davis pendant la saison régulière ont brisé une dynamique qui n’a ensuite jamais été retrouvée.

L’heure du bilan a sonné pour Los Angeles, qui vient d’être éliminé au premier tour des playoffs par les Suns. Rob Pelinka ne peut que regretter les pépins physiques, et c’est pourquoi il pense conserver son groupe pour aller récupérer le trophée en 2022.

« Je suis convaincu que, encore une fois, sans certaines circonstances imprévues cette année, sans les défis qui étaient face à nous, on avait une équipe capable de gagner le titre », assure le GM et vice-président des Lakers à ESPN. « Donc l’objectif, c’est de garder ce noyau dur ensemble. Et cet échec va nous motiver. Cela doit devenir un moteur, un moyen de se motiver, de se mettre au travail. »

Le noyau dur, outre James et Davis évidemment, ce sont surtout les joueurs qui sont encore sous contrat comme Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma, car ensuite, pas moins de huit joueurs seront libres cet été parmi lesquels Dennis Schröder, Wesley Matthews, Alex Caruso, Talen Horton-Tucker, Andre Drummond ou Markieff Morris. Et peut-être même Montrezl Harrell, qui peut décider de ne pas activer son option et de partir, après avoir été longuement bloqué sur le banc en playoffs…

Pour garder tout le monde, les remplacer ou se renforcer, il va falloir sortir le chéquier car rien que le quatuor James – Davis – KCP – Kuzma pèsera 102 millions de dollars la saison prochaine. Les Lakers seront-ils prêt à payer la luxury tax pour retrouver les sommets ?

« Jeanie Buss et les propriétaires n’ont donné, à nous les dirigeants, qu’une consigne : construire intelligent un effectif qui peut gagner des titres », annonce Pelinka. « On a un désir immense de gagner un 18e titre. Et j’espère que la saison prochaine, avec le retour de nos fans dans notre salle, on pourra faire de grandes choses. »