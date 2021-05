Les Hawks espèrent que leur salle jouera le rôle de 6e homme

Trae Young n’oubliera jamais ses débuts en playoffs, tant sur le plan sportif pur que sur celui de l’accueil réservé par les fans du Madison Square Garden. Le meneur et sa troupe ont maintenant deux rendez-vous avec les Knicks à négocier sur leur parquet de la State Farm Arena. À quel accueil auront droit les New-yorkais ?

« J’espère qu’Atlanta sera prête à apporter cette énergie, souhaite le meneur dans l’Atlanta Journal-Constitution, dont la salle pourra être quasiment remplie. J’espère que ce sera bruyant et que tout le monde sera excité de voir les playoffs revenir à ‘The A’ (l’un des surnoms de la ville). »

Son coéquipier Kevin Huerter espère surtout que les fans locaux seront à la hauteur de l’événement, histoire d’envoyer un message à leurs homologues de la « Grosse Pomme ». Pour montrer qu’ils sont également passionnés.

« On est impatient d’inverser le scénario », affiche le shooteur. « Tout ce qu’on a entendu la semaine dernière, à quel point le Madison Square Garden est génial et bruyant, à quel point leurs fans sont dingues, à quel point c’est génial de ramener du basket à New York et bla, bla, bla. Nous sommes prêts à retrouver nos fans, les entendre et à inverser un peu la tendance. »

Nate McMillan pense aussi que ses joueurs peuvent tirer profit de l’énergie des fans. Mais le coach relativise tout de même : « Cela ne vous garantit rien. Il faut jouer et espérer se nourrir de cette énergie comme New York l’a fait (mercredi soir). Leur salle était bruyante. »

Le coach pense ainsi que Julius Randle, Derrick Rose et les autres ont puisé là-dedans pour réaliser leur comeback. « Leur public était derrière eux, ils ont été capables de revenir et finalement de s’imposer. J’espère que nos joueurs pourront se nourrir de cette énergie. On est impatient de joueur dans notre salle. »