Une première inoubliable pour Trae Young

Comme Deandre Ayton et Ja Morant, Trae Young n’a pas raté ses débuts en playoff. Le meneur des Hawks avait l’immense privilège d’effectuer son baptême du feu au Madison Square Garden, et il est carrément le héros de la soirée en plantant le panier de la gagne à la dernière seconde !

Difficile de rêver plus belle entame, et la NBA nous apprend qu’il faut remonter à Dwyane Wade, en 2004, pour trouver trace d’un joueur auteur d’un panier de la gagne pour ses débuts en playoffs.

Auteur de 32 points, 10 passes et 7 rebonds, Trae Young est aussi le premier joueur depuis LeBron James à aligner de telles stats pour un premier match de playoffs. Voilà qui place directement sa performance de la nuit.

« Au moment où j’ai mis mon floater, j’ai eu le sentiment que tout le monde était devenu silencieux »

« Je suis certain qu’il avait rêvé de vivre des moments comme ça : égalité au score au Madison Square Garden avec la possibilité de faire gagner le match » témoigne Lou Williams. « On se prend plus ou moins la tête pour trouver l’action à faire. Mais mon gars, va nous gagner le match ! C’est ton équipe. Les dirigeants ont mis leur franchise sur tes épaules et les autres jeunes. Tu es le « Point God », donc va gagner le match ! »

Lors du dernier temps-mort, Lou Williams va ainsi lui répéter de ne pas faire de passe, et Trae Young va l’écouter, se jouant de Frank Ntilikina pour inscrire ce « floater » à l’ultime seconde. L’action parfaite pour climatiser la Mecque du basket. Au départ, Trae Young attend l’écran de John Collins, mais ce dernier perd sa chaussure, et le meneur All-Star décide alors de jouer tout seul !

« Au moment où j’ai mis mon floater, j’ai eu le sentiment que tout le monde était devenu silencieux… J’attendais qu’ils chantent encore « Fuck you ». J’étais très heureux » raconte Trae Young, insulté par les fans des Knicks pendant une bonne partie du match. Mais c’est lui qui a le dernier mot, et le voilà qui entre dans la légende de cette salle mythique.

« Je pense en connaître beaucoup. Mais il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas »

« Je connais clairement l’histoire de ces joueurs qui viennent ici et qui sont détestés… Mais comme je l’ai dit, pour être franc, je prends ça comme un compliment. Si on me déteste autant, c’est que j’ai fait quelque chose de bien. Je m’en imprègne et j’essaie de me concentrer sur le fait d’aider mon équipe à gagner. Je me sens vraiment privilégié d’être dans cette position, mais je sais aussi que le boulot n’est pas terminé. Ce n’est qu’un match. Je savoure ma première victoire, dans mon premier match de playoffs. Mais on doit déjà s’y remettre dès demain. »

Au-delà de son panier de la gagne, Trae Young a pesé sur tout le dernier quart-temps, en étant impliqué sur 21 des 36 points de son équipe. C’est ce qu’on attend d’un leader, et la confiance et les conseils de ses coéquipiers lui permettent de jouer sans pression.

« C’est le gros avantage de jouer avec Lou et tous ces vétérans » conclut ainsi le meneur. « Je suis intelligent, et je suis très intelligent en matière de basket. Je pense en connaître beaucoup. Mais il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas. »