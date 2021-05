Le MVP de la nuit | Deandre Ayton au presque parfait

On craignait pour le secteur intérieur des Suns à la vue des effectifs. Face à Deandre Ayton, c’est une armée qui se présentait avec Anthony Davis bien sûr, mais Andre Drummond, Montrezl Harrell ou encore Marc Gasol. Difficile de faire plus costaud et plus expérimenté pour un baptême du feu.

Et pourtant, Deandre Ayton s’en est sorti comme un chef, livrant carrément l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 21 points, 16 rebonds et surtout un impressionnant 10 sur 11 aux tirs. On retiendra sa présence au rebond offensif, notamment en fin de match pour mettre le couvercle, ou redonner des secondes chances. Autour de lui, deux ou trois Lakers, mais ses longs bras et son placement font la différence.

On a aussi apprécié sa défense sur Anthony Davis. La star des Lakers a essayé de le jouer en un-contre-un avec tout un côté pour lui, et Deandre Ayton a tenu le choc.

Une vraie présence en défense

« Il comprend simplement qu’il peut être dominateur lorsqu’il s’appuie sur sa force » explique Monty Williams. « Je ne crois pas qu’il en avait conscience. Quand on lui montrait des vidéos de ses actions défensives, je ne crois pas qu’il avait conscience qu’il pouvait être l’un des rares joueurs sur terre capables de le faire. »

Même si Andre Drummond lui a piqué quelques ballons au-dessus de la tête, Deandre Ayton a énormément pesé sur le match par des qualités d’intimidateur qu’il n’affichait jusque-là que par intermittence. Ses bras sont immenses. Sa mobilité est remarquable. Qu’est-ce qui fait la différence ?

« Le timing » répond Chris Paul dans The Athletic. « La confiance aussi. Deandre est un bon défenseur. Il peut défendre sur plusieurs positions. Mais il faut prendre conscience que la défense est collective et non individuelle. Quand il est au large à défendre sur des arrières, il a désormais confiance dans ceux qui sont derrière lui, et il peut rester au large pour gêner un tir à 3-points. »

Booker – Ayton, un duo efficace

Pris par « toutes les émotions » de ce premier match de playoffs, Deandre Ayton a trouvé que c’était « intense et plaisant« . On n’a pas senti qu’il était pris par l’enjeu de cette première, surtout face aux champions en titre. Ce qui l’a peut-être libéré, c’est la possibilité de jouer des contre-attaques, mais aussi de marquer des paniers faciles dès le début de match puisque les Lakers lui ont laissé des boulevards dans leur dos.

De sa performance, on retiendra enfin sa lecture du jeu sur attaque placée. Deandre Ayton a su bien se positionner et s’ouvre vers le cercle lorsque Devin Booker était pris en tenaille. Certes, l’arrière a fait de très bonne passes, mais c’est aussi parce que son pivot a su se rendre disponible, au bon endroit et au bon moment.

« C’est le niveau supérieur et on pouvait le voir sur son visage » commente Devin Booker à propos de son pivot. « Ensemble, on était sur lui pendant tout le match, pour faire en sorte qu’il soit prêt pour ce moment. Il a répondu, il a élevé son niveau de jeu, et c’est un grand moment. »