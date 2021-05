Frank Ntilikina avait neuf secondes pour sauver les Knicks

Tom Thibodeau avait prévenu que Frank Ntilikina était son « stoppeur » attitré, et qu’il aurait un rôle à jouer dans la série face aux Hawks par sa défense sur Trae Young. C’est pour cette raison que le Français s’est retrouvé sur le terrain pour la dernière possession des Hawks. Il reste neuf secondes à jouer, et le Français doit empêcher Trae Young de marquer.

Déjà en première mi-temps, Tom Thibodeau l’avait fait entrer pour les 23 dernières secondes, déjà à la place de Derrick Rose, et les Hawks n’avaient pas réussi à marquer.

Sa mission est identique, mais cette fois, c’est le match qui est en jeu ! Et ça va très vite car Young multiplie les dribbles croisés et dès qu’il voit que son adversaire est sur les talons, il s’engouffre dans la brèche.

Frank Ntilikina est dépassé, derrière l’aide ne vient pas, et Trae Young climatise la salle avec son « floater ». La mission a échoué, et New York s’incline à domicile face aux Hawks.

« Evidemment qu’on a mis Frank pour sa défense » s’est justifié Tom Thibodeau en conférence de presse. « Mais Young a bien joué le coup. On va regarder la vidéo, et s’appuyer dessus. »

Le Français s’attendait à défendre sur Trae Young dans la série, mais il ne savait pas sans doute pas que ce serait pour des missions de quelques secondes…