Frank Ntilikina, l’arme anti-Young des Knicks ?

Et si Frank Ntilikina jouait un rôle clé face aux Hawks ? Même s’il a beaucoup ciré le banc cette saison, c’est parfaitement possible, et c’est Tom Thibodeau « himself » qui l’a laissé entendre. Le Français a souvent gêné Trae Young dans le passé, et le coach des Knicks pourrait l’envoyer au charbon pour freiner le meneur All-Star.

« Franck a en quelque sorte un rôle de « stoppeur défensif », et il est d’une grande valeur pour notre équipe » explique le coach des Knicks dans le New York Post. « Ce que vous ne voyez pas chez lui, Kevin Knox et d’autres gars qui ne sont pas dans le rotation, c’est combien ils se donnent à fond à l’entraînement. Ils apportent beaucoup à notre équipe, et quels que soient leurs points forts, on va essayer d’en tirer profit. »

« Il faut regarder les choses dans leur globalité : comment l’équipe fonctionne ? »

Selon le quotidien new-yorkais, la cote de Frank Ntilikina remonte à la fois parce qu’il va falloir s’occuper de Trae Young, mais aussi parce qu’Elfrid Payton est au fond du trou depuis plusieurs matches.

Sur les quatre dernières rencontres, le meneur titulaire tourne à 2.7 points de moyenne avec moins de 15 minutes par match. Si Elfrid Payton débute les rencontres, Tom Thibodeau fait de moins en moins appel à lui, alors même que les quatre derniers matches étaient à enjeu puisqu’il s’agissait d’aller chercher la 4e place.

« Je l’ai répété toute la saison : la richesse de l’effectif est l’un de nos points forts. Il y a des choses qu’Elfrid apporte à l’équipe qui sont un énorme atout pour notre équipe. Sa taille, sa défense sont des facteurs importants » estime Tom Thibodeau. « Et il faut regarder les choses dans leur globalité : comment l’équipe fonctionne ? Vous n’avez pas besoin de bien shooter pour bien jouer. Vous allez sur le terrain et vous donnez le maximum. »

Au final, l’entraîneur ne veut pas pointer personne du doigt. « Ce que j’aime dans notre équipe, c’est que lorsque quelqu’un est moins bien, un autre élève son niveau de jeu, et s’il est à nouveau bon, tout le monde va l’encourager. Le plus important, c’est de gagner en équipe. Je veux qu’on se concentre là-dessus. »