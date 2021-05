Les Hawks joueront dans une salle remplie à 95%

Ce soir, les Knicks évolueront dans un Madison Square Garden bien garni puisqu’ils seront 15 000 à venir les encourager pour cette première manche face aux Hawks. Un soutien non négligeable et on a vu cette nuit, dans la rencontre Nets – Celtics, qu’une salle quasi pleine pouvait jouer un rôle.

On craignait donc que les Hawks soient désavantagés dans leur série, mais les dirigeants ont appris qu’ils pouvaient ouvrir les vannes en grand pour les playoffs avec la possibilité d’accueillir entre 15 500 et 16 200 spectateurs pour les Game 3 et 4. Comme la salle peut accueillir habituellement 16 888 fans, cela donne une jauge supérieure à 95% ! A condition de la remplir évidemment…

Comme dans les autres salles, les personnes vaccinées pourront se placer sans mesures de distanciation sociale, mais en revanche, si elles sont à moins de cinq mètres du terrain, elles devront encore porter un masque. C’est la seule contrainte.

« On est très, très, très heureux, et c’est vraiment lié aux vaccinations » a réagi Steve Koonin, l’un des dirigeants d’Atlanta. « Les vaccinations ont fait baisser les chiffres, et dans les tribunes, les personnes vaccinées pourront être les unes à côté des autres, comme au bon vieux temps. »

Avant cela, les Hawks étaient autorisés à accueillir jusqu’à 7 625 fans, soit 43% de la capacité de la salle.